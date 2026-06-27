K−1元3階級世界王者の武尊（34）が、27日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、引退を一時、踏みとどまった妻の激励について語った。

この日のトークテーマは「黄金コンビ」。先輩と後輩、トレーニング仲間など、出演者たちがお互いに欠かせない関係性を語り合った。

武尊は25年3月の試合で、ロッタン・ジットムアンノンに1回KO負け。「それが原因か分からないんですけど、首のヘルニアを発症しちゃって。病院の先生に“コンタクトスポーツはもうやめた方がいい”って言われた時期があって」。事実上の引退勧告があったという。

そんな時に背中を押したのが、妻のタレント川口葵だったと明かした。「僕は負けた選手にやり返して、チャンピオンになって終わりたかったんですけど、奥さんと話したら、“後悔を残して引退するのも嫌だし、いざとなったら私が働くから。最後までやり切って”と言ってくれて、それで覚悟を決められた」と明かした。

MC「ダウンタウン」浜田雅功からは、「1回、前に負けている人間とやるって、怖さみたいなのはないんですか？」と問われた。

武尊は格闘家人生で初の失神KOだったそうで、「毎日、倒される夢を見て。立ち上がろうとするんだけど、体がまひして動かなくなっているみたいなのを、ほぼ毎日、試合前に見ていた」と告白。「恐怖はあったんだけど、リベンジしてやり返さないと。最後はKO勝ちして、リベンジできたのでよかったです」と笑顔で振り返った。