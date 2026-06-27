47歳で自然妊娠し、第3子となるレオくんを出産したhisakoさん（51）。約20年ぶりとなる妊娠・出産、“2周目子育て”についてSNSや自身のコミュニティで発信し、高齢出産・育児の当事者から絶大な信頼を得ている。

【画像】「稲妻が走るというか…」47歳で自然妊娠したhisakoさんの妊娠中の様子と夫と20歳上の子供たちを見る

まったく計画になかった20年ぶりの妊娠・出産は、自身に、家族に、どんなインパクトをもたらしたのか。妊娠発覚の経緯から聞いた。



息子のレオくんとhisakoさん

◆◆◆

自然妊娠した47歳当時は「更年期もなく、生理もリズミカル」

――47歳で自然妊娠されたということですが、年齢的には更年期が始まる方も多いかと思います。当時のhisakoさんのご体調や生活状況などをお聞きしていいですか。

hisakoさん（以下、hisako） 当時は管理栄養士として、会社の健診を受けた従業員の方に食事や生活リズムを整えるアドバイスをする「特定保健指導」という仕事をさせていただいていたんです。

それで、健康面に関しては私がアドバイスをする仕事なので、おのずと自分も健康にとても気を使うというか、言ったことは全部自分も実践するので、とても健康な状態だったんです。

そんなわけで更年期もなく、生理もリズミカルにきていました。実は今も普通にきています。

――27歳の時に長男、29歳の時に長女を出産されたということですが、3人目も望んでいた？

hisako 望むも望まないもなく、もうできないと思っていました。

――子どもを作るという選択肢すら考えたことがないという感じで。

hisako そうです。突然、まさか、本当に青天の霹靂でした。

陽性反応を見て「もうぶっ飛びました」

――妊娠がわかる前、何か予兆などは感じていた？

hisako 生理予定日の数日前、夜中に飛び起きるぐらい、両胸に激痛が走りまして。これは何なんだろうと思いながら生理予定日を迎えたんですけど、これまで順調だった生理が来なかったんです。

3、4日たっても胸の痛みが続いていた中、そういえば昔妊娠した時、胸が張ってくる感じがあったのを思い出して、「これ、もしかして……」と検査したら陽性だったという流れです。

――人生でまた妊娠検査薬を買いに行く日が来るとは、みたいな。

hisako そうですよ。レジでも恥ずかしかったです。「これ、私が使うんですけど何か？」って顔をして買いました（笑）。

――陽性反応を見てまずどうされたんですか？

hisako もう、ぶっ飛びましたよね。「絶対無理、絶対無理、絶対無理〜」って言いながら笑ったり、ソファーに崩れ落ちたり、ぴょんぴょん跳び上がったり、そんな状態を2時間続けまして。

――外から見えてたら、ちょっとヤバい奥様みたいな（笑）。

「自分から堕ろすことはしない」2時間後に固まった決意

hisako 本当ですよ。稲妻が走るというか、とにかくビックリビックリで。

とはいえ、2時間ひっくり返りながらもやっぱり考えますよね。「無理だから堕胎するしかないんじゃないか」って。でもふと、「これ、産んだらどうなるのかな？」というシミュレーションが頭の中で始まって。そうするうちに、こんな面白いことって人生にそうそう起きることじゃないし、やっぱり産んでみたいという気持ちがむくむくわいてきたんです。

で、2時間後には、「自分から堕ろすことは絶対にしない」という決意が固まってきて。もちろん高齢なので流産してしまったらその時は仕方ないけれども、見守ってみようという気持ちになりました。

――パートナーの方の反応はいかがでしたか。

hisako 夫に話したのはその2日後ぐらいだったかな。面と向かって言えなくて、最初にLINEで「なんと、妊娠した」みたいな。で、ビックリしているクマのスタンプとかを送って（笑）。

夫はとにかく「えっ、もう一回言って？」「どういうこと？」みたいな感じで、アワアワなっていたんですね。

で、そのまま何カ月ぐらいかな。もうすっかりお腹が大きくなってくるまで、3、4カ月はずっとずっとブルーな感じだったんですよ。

一番勇気が要ったのは子どもに伝える時

――パートナーの方はhisakoさんの2歳上ということですが、やはり年齢的な不安があった？

hisako ちゃんと産めるのか、育てられるのかという部分ですよね。「もし病気の子が産まれたらどうするの？」とか、ずっと不安そうだったんですけれども、私はそれを見ても、「大丈夫」って言い続けて、とにかく全然耳を貸さず（笑）。

――夫も、不安はあっても諦めてほしい、というわけではなかった？

hisako 「堕ろせ」とは一言も言わなかったんで、それは助かりましたね。でも、もしそう言われたとしても、実家に帰って臨月まで子どもを守ろうと思っていたぐらい、私は腹が決まっていたんですけど。

――すでに20歳を超えている上の2人のお子さんにはいつ伝えたんですか？

hisako もうつわりが始まる時期だったかな。やっぱり言いづらくてなかなか伝えられず。一番勇気が要ったのは子どもに伝える時でしたね。

――反応が予想できなかった？

hisako 子どもがどういう反応をするかが怖くて。拒絶的な態度を取られたら赤ちゃんもかわいそうだし、受け入れてくれるのか不安で、なかなか子どもには言えなかったんです。

長女の反応は夫と同じで、「産めるの？ 育てられるの？」という心配でした。あと、「部屋どうするの？」とか「お金あるの？」っていう現実的な部分もあって（笑）。

翌日には娘から、「お兄ちゃん、お母さんが」みたいなかたちで息子にも伝わって。

優しい息子の言葉

――妹さんからお兄ちゃんに妊娠を伝えたと。

hisako そうしたら、やっぱり息子って母親に優しいんですよね。「めでてえやん」って言ってくれて。

その「めでてえやん」の一言を私は一生忘れないと思うんですけれども、本当に救われたというか、娘もそれで黙ったというか、納得した感じで。

最終的には、「お父さんとお母さんはいい年だけど夫婦だし、子どもができることは汚いことでもいやらしいことでもなく素晴らしいことで、君たちと同じようにきっとかわいい子が産まれるよ」と丸め込んだといいますか（笑）、最後は娘も受け入れてくれて、楽しみに皆で待つことができました。

――仲が悪いよりよっぽどいいんですけどね。

hisako そう。だから、そこがあったので言いづらかったというのもあって。

もし子どもたちが中高生とかだったら、「気持ち悪い」みたいな感じになったかもしれないんですけど、彼らももう大きくなっていましたから、「仲良くていいじゃん」みたいな、大人な対応をしてくれて助かったなと思います。

背中を押してくれた母の言葉

――hisakoさんのご両親や親戚などの反応はいかがでしたか。

hisako それはビックリです。みんな本当にひっくり返ってくれたんですけど、私の母だけは伝えた1秒後に、「いいじゃん。産みなさいよ」って言ってくれたんですよね。根拠はないんですけど、「きっと大丈夫。大丈夫だから産みなさい」って背中を押してくれた母の言葉は、本当に心強かったです。

――嬉しいことですけど、年齢を考えるとなかなか言えないですよね。

hisako ただ、昔は高齢出産が珍しくなかったみたいで、私も50近くで産んだ親戚の話なんかを聞いていたものですから、それは本当に楽しいハプニングというか、人生のうれしいサプライズだなと思ってます。

――20年ぶりの妊娠ということで、若い時と比べて心身の変化はありましたか。

hisako もうすっかり忘れちゃってて、胎動なんかは懐かしいというか、「ああ、こうだったな」というのはありました。

47歳の妊娠って大変そうって思われると思うんですけれども、20代で産んだときの方がよっぽどしんどかったなと思って。

――それは意外です。

hisako やっぱり若い時って元気がある分、無理が利くから、なんでも頑張りすぎちゃうんですよね。

あと、欲もあるじゃないですか。もっと遊びたいとか、オシャレしたいとか、働きたいとか。いろいろやりたいこともたくさんあったので、子どもに我慢させてでも全部やって、結局しんどい思いをするとか、そういうことが多かったんです。

〈医師から「47歳はうちの病院の最高齢です」と…2人の子育て終了後→思いがけず自然妊娠した女性（51）が語る、高齢出産のリアル〉へ続く

（小泉 なつみ）