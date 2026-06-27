ラミレスの妻･美保、親友長女のお泊まり教室に「私が寂しい笑」
プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で、選手としても活躍したアレックス・ラミレスの妻・美保さんが24日、オフィシャルブログを更新。“親友”だという長女が お泊まり教室へ出発したことを明かし、「私が寂しい笑」と率直な心境をつづった。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の 三男・杏気（あんげ）くんがおり、４人の子どもを育てている。
この日、美保さんは「私の親友が......」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「今日は 私の大親友の長女が２泊のお泊まり教室へ」と報告。体操服姿に赤白帽をかぶり、リュックを背負って元気いっぱいにポーズを決める長女の姿とともに「さーーーみーーーーしーーーいーーー」と送り出す側の気持ちをユーモアたっぷりに表現。
続けて「ワクワクと不安いっぱいで登校したけど 私が寂しい笑」と改めて心境を明かす一方で、「（といいつつ 明日お弁当作らなくていい〜いえーーい）」とおちゃめにつづった。
最後は、「ただいま 男の子３怪獣に白目むかせながら夕飯片付け中でございます。今日もお疲れ様でしたん！」と３人の息子たちとのにぎやかな日常をユーモラスに報告し、ブログを締めくくった。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の 三男・杏気（あんげ）くんがおり、４人の子どもを育てている。
続けて「ワクワクと不安いっぱいで登校したけど 私が寂しい笑」と改めて心境を明かす一方で、「（といいつつ 明日お弁当作らなくていい〜いえーーい）」とおちゃめにつづった。
最後は、「ただいま 男の子３怪獣に白目むかせながら夕飯片付け中でございます。今日もお疲れ様でしたん！」と３人の息子たちとのにぎやかな日常をユーモラスに報告し、ブログを締めくくった。