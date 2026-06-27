第2子誕生を発表したばかりのドジャース大谷翔平（31）の勢いが止まらない。

【写真を見る】「女優さんのようなオーラが…」妊娠中に目撃された、ロングコートにゆったりとしたシルエットのパンツ姿の真美子さん（全身）ほか

発表翌日、日本時間6月21日のオリオールズ戦では16号ホームランがさく裂。さらに6月23日のツインズ戦では、先頭打者ホームランを決め、試合開始わずか2分で先制点をもたらした。電光石火の本塁打が勝利に大きく貢献し、連敗が続くドジャースだったが、2-1でツインズ戦を制した。

ドジャースには最長3日間のチーム離脱が許可される"父親休暇"制度が設けられているが、大谷が6月20日の試合のみを欠席し、すぐ復帰したのは我が子の誕生で湧き上がった気力をすぐ発揮したかったからかもしれない。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が「（妊娠は）ごく最近知った」と語ったことが報じられており、妻の真美子さん（29）が妊娠中だとは、周囲の関係者にも慎重に報告していたようだ。

大谷が今年2月にWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）出場のため帰国した際、真美子さんも同行し、結婚・出産後初めて故郷の土を踏んだ。球界関係者の証言。

「真美子さんは東京の自宅マンションに両親を招いて、長女との交流の時間を設けたと聞いています。おそらくお腹も目立ってくる時期ですし、このときまでに両親に第2子の話もしていたのではないでしょうか」

東京の自宅で過ごす時間が長かったようだが、同時期、都内某所で真美子さんの目撃情報があった。真美子さんを偶然見かけた人物が振り返る。

「グレーのロングコートに黒いパンツというラフな服装なのに、女優さんのようなオーラがありました。メガネにマスクをしていたのは、彼女なりの変装だったのかもしれません。

ゆったりしたシルエットのコートを着ていたので、妊娠中とは全く気づきませんでした」

真美子さんが着ていたグレーのコートについて、ファッション誌編集者が解説する。

「スペイン発のファストファッションブランド『ZARA』を愛用している真美子さんですが、このコートもそのようです。すでに完売したアイテムですが、『ZARA』の中でもより上質さにこだわったライン『ZWコレクション』から3万7000円ほどで発売された商品とみられます。

ウエスト部分がベルトで調整可能なため、妊娠中でもリラックスして着ることができる。それでいて産後に着ても違和感がないデザインなのも、ママにとって嬉しいポイントと言えます」

妊娠中も工夫して、いきいきとオシャレを楽しんでいた真美子さん。ファミリーに新しい命を迎え、大谷のさらにパワーアップすることだろう。