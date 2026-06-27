YouTubeチャンネル「名古屋グルメ研究所 | 転勤ボーイ」が、「【名古屋移住7年】東京出身者の「ガチで好きな場所」7選」と題した動画を公開した。動画では、東京から名古屋に転勤して7年目になる投稿者が、有名な観光名所ではなく「住んでから本気で好きになった場所」を独自の視点で7つ紹介している。



選定基準は、都会の中で深呼吸できるか、生活の質を整えられるかなど、日々の暮らしに寄り添う場所であるかという点だ。動画内で最初に挙げられた「名城公園」について、名古屋城の近くにあり、広い芝生で犬の散歩やランニングをする人々が行き交う光景に触れ、「生活に余白が戻ってくる感じがある」と表現している。続いて、印象的なスポットとして「ナゴヤサウナ」を紹介。サウナで体を温めた後の朝食として、天むすやあおさの味噌汁をいただく新しいモーニング文化を実食しながら体験し、「一日の始まりが全然違う」と絶賛した。さらに「味仙 今池本店」では、次々と運ばれてくる中華料理の映像とともに、店内の独特の熱気とエネルギーが「名古屋に来た感」を一気に与えてくれると語った。ほかにも、疲れた夜に駆け込めるサウナ「ウェルビー今池」や、生活の感度が上がる「ジェイアール名古屋タカシマヤ」の10階催事場など、日常を彩るスポットが次々と登場する。



総括として、最後に紹介された「ひとり飲みできる店」に言及。転勤による「居場所がない」というしんどさを救い、カウンターでいつもの一杯を頼めるお気に入りの店ができるだけで「知らない街を自分の街に変えてくれる」と語る様子が印象的だ。単なる名所紹介にとどまらず、移住者ならではのリアルな生活の質を高めるための視点やヒントが詰まった動画となっている。



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