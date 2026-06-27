阪神戦のワンシーンを深掘りする企画「球影」。セ・リーグの打点部門で2位につける大山悠輔内野手（31）に着目した。今季の43打点中、10打点が犠飛や内野ゴロ、押し出し四球による“執念打点”だ。本紙評論家の亀山つとむ氏は「大山がいるからこそ、森下や佐藤輝が思い切りバットを振れる」と指摘し、その献身的な姿勢が猛虎を支えていると分析した。 （取材・構成 鈴木 光）

≪亀山氏が犠飛、内野ゴロなどの打点絶賛≫

大山らしいデータが浮き彫りになった。セ・リーグでは佐藤輝の47打点に次ぐ、2位の43打点。そのうちの10打点が犠飛や内野ゴロ、押し出し四球という執念と犠牲的な精神が生んだ打点だ。

6打点をマークした犠飛6はセ・リーグトップ。打率がなかなか上がらない時期もあったが、開幕から3カ月連続で2桁打点を継続している。「どんな形でもチームの勝利につながる役目を果たしたい」と言い続ける大山。ヒットにはならなくてもチームのために点を取る凄みを「10打点」は示している。

亀山氏「仮に打ち損じても、チームのために最低限、得点に持っていこうとする大山の姿勢が表れているデータだ。クリーンアップにこういう打者がいるチームは強い」

19日のDeNA戦（横浜）もその典型的な試合だった。1点を先制した初回1死二、三塁からの遊ゴロで1点。5回1死一、三塁から左犠飛で1点を加えた。アウトを取っても、得点される。このボディーブローは相手に大きなダメージを与える。

亀山氏「もちろん最初からアウトになってもいい、とは思ってないはず。左中間に打つことを意識しながら、差し込まれたり、引っかけることも想定しているから、点につなげることができる。大山がいるからこそ、森下も佐藤輝も思い切ってバットを振れるとみている」

直近4試合で4本塁打と好調モードに突入。特にビジターで29打点と大山は勝負強さを発揮している。きょう27日からのマツダでの広島戦だけが今季0本塁打、0打点。5番の凄み発揮に注目だ。

○…大山（神）の今季43打点は、佐藤輝の47打点に次いでリーグ2位の成績。打点の内訳は本塁打11回（19打点）、適時打13回（14打点）、犠飛6回（6打点）、押し出し四球2回（2打点）、内野ゴロ2回（2打点）となっている。