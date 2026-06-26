AFCが北朝鮮の次回U17アジアカップ出場を禁止…罰金5万ドルも決定
アジアサッカー連盟(AFC)は25日、U-17北朝鮮代表の2027年U17アジアカップ出場を禁止すると発表した。
北朝鮮は今年5月に行われたU17アジア杯に出場予定だったが、開幕直前に出場を辞退していた。AFCは北朝鮮が開幕11日前に辞退していたことを明かすとともに、直前の辞退が大会規定に違反することを認定。来年行われる次回大会の出場を禁止するほか、罰金5万ドル(約800万円)の処分を下した。
中国メディア『新浪体育』はサウジアラビア開催の同大会について、北朝鮮が中東情勢を考慮して参加を取りやめた可能性を指摘している。同大会はU-17ワールドカップのアジア最終予選でもある重要な大会として行われている。
北朝鮮は今年5月に行われたU17アジア杯に出場予定だったが、開幕直前に出場を辞退していた。AFCは北朝鮮が開幕11日前に辞退していたことを明かすとともに、直前の辞退が大会規定に違反することを認定。来年行われる次回大会の出場を禁止するほか、罰金5万ドル(約800万円)の処分を下した。
中国メディア『新浪体育』はサウジアラビア開催の同大会について、北朝鮮が中東情勢を考慮して参加を取りやめた可能性を指摘している。同大会はU-17ワールドカップのアジア最終予選でもある重要な大会として行われている。