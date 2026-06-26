◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

１次リーグ（Ｌ）突破を決めたＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で、史上最多５度のＷ杯優勝を誇る同５位・ブラジル代表との対戦する。昨年１０月の親善試合では３―２で勝利したが、過去の対戦成績は１勝２分け１１敗。ブラジル戦に向けた不安要素を、金川誉記者が「読み解く」。

ブラジルとの対戦が決まったスウェーデン戦後、選手たちは「“あの試合”は、もう忘れないといけない」と口にした。日本が初めてセレソンを破った昨年１０月の親善試合。前半で２点をリードしたブラジルは後半に油断し、日本に２―３と逆転負けした記憶を忘れていないはずで、Ｗ杯になれば本気度は別。さらに、日本だけを見ても１次Ｌで見えた不安要素もある。

まずは疲労度の差だ。１次Ｌ最終戦から試合まで日本の中３日に対し、ブラジルは中４日。フィールドプレーヤーで唯一、３試合フル出場を続けるＤＦ伊藤はスウェーデン戦後、ピッチに座り込むなど疲労の色が濃い。途中交代した主将のＤＦ板倉、後半に右膝を痛め「（痛みは）ありますけど、なんとかします」と語ったＭＦ伊東、そして左膝負傷で離脱中のＭＦ久保。彼らがどこまで回復できるかは未知数だ。

ブラジルは１次Ｌ初戦こそモロッコとドローも、ハイチ、スコットランドに３―０で完勝と余力十分。堂安が「（吉田）麻也くんや（長友）佑都くんと開幕戦を見て、ブラジルは少し入りが悪いなと。でも、強豪国は大会中にギアを上げてくるという話をしていた」と明かす。王国は間違いなくトップギアに上げてくる。

日本の失点場面も気になる。オランダ戦のＦＷシュメルビル、スウェーデン戦のＦＷエランガ。ともに日本の左サイドからのカットインで失点した。ＤＦ谷口は「カットインへの対応は改善しないと。（ブラジルには）隙を与えれば仕留める選手がたくさんいる」と修正の必要性を説いた。王国にはビニシウスを筆頭に、カットインからゴールを射抜くタレントが多い。

それでも、今の日本に悲壮感はない。「Ｗ杯が今から始まるなという感じ」と堂安が不敵に笑ったように、１次Ｌ突破に全てを出し尽くした過去大会とは明らかに余力が違う。不安と向き合い、克服した時、それが歴史の転換点となる。