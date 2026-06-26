「禁断の“儀式体験”ホラー」こそ至高！本物の視覚障害者を起用した『ブリング・ハー・バック』の狂気

映画系YouTubeチャンネル「守鍬 刈雄のお暇なら映画でも」が、「【ブリング・ハー・バック」はヤバイ映画です。 #すぐわ #映画 #守鍬刈雄 #ホラー映画」と題した動画を公開した。映画独自解説家の守鍬刈雄が、最新ホラー映画『ブリング・ハー・バック』を試写会で鑑賞し先行レビュー。「人としての一線を越えたボディホラーの到達点」と高く評価し、その見どころを独自の視点で紐解いている。



本作は、『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』で注目を集めた双子のYouTuber監督による最新作。両親を亡くした兄弟が、新しい母親と先住の里子がいる家で暮らし始める場面から物語が展開する。守鍬は、本作を「禁断の“儀式体験”ホラー」と表現し、「怖いというより見ていて苦しくなる。人として見たくないものを見せられる」と、見た者の心をえぐる独特の恐怖体験を描写した。



特に注目すべきポイントとして、盲目の妹・パイパー役を挙げている。監督の強いこだわりにより、オーディションを経て本物の視覚障害を持つ俳優が起用されたという。盲目であるがゆえに事件に巻き込まれていく過程が、物語の重要な要素になると指摘。また、主人公である兄が「頭おかしくなっちゃうよって叫びたくなるくらい巻き込まれる」様子にも言及し、逃れられない狂気の連鎖をアピールした。



近年、『サブスタンス』や『MEN 同じ顔の男たち』など、ボディホラージャンルが活況を呈している。守鍬は、本作がそうした流れの中で「一つの到達点と言えるかもしれない」と結論付けた。単なる恐怖を超越した強烈な映像体験を求めている映画ファンにとって、劇場で味わうべき必見の一作となりそうだ。