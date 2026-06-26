「単なるいたずらでは済まされない」経産省キャリアの悪質ななりすまし。ネット犯罪に対する認識の甘さを元刑事が一刀両断

治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【経産省キャリア逮捕】知人女性になりすまし性的メッセージ送信40回超：元刑事が解説」を公開した。動画では、経済産業省のキャリア官僚が知人女性になりすまして名誉を毀損した事件について、その手口の悪質さや国家公務員としての倫理観の欠如を厳しく批判している。



小比類巻氏はまず、「経産省キャリアの男 知人女性になりすまし名誉毀損の疑い」という内容に触れ、事件の概要を説明した。逮捕された伊藤容疑者（53）は、東京大学卒業後に旧通商産業省に入省したエリート官僚であり、今年1月からは「2027年横浜国際園芸博覧会協会」に出向していた。しかし、警察からの捜査協力を求められたことを自ら申告し、現在は特定の部署に属さない「大臣官房付」に異動していたという。



事件の核心として、伊藤容疑者が今年3月、知人の30代女性になりすまし、複数のインターネットカフェから出会い系サイトを利用して女性の顔写真や電話番号、性的な虚偽情報を含むメールを複数の男性に送信した手口を解説した。被害女性の元には見知らぬ男性から100件を超える連絡が殺到したという。小比類巻氏は、第三者から見れば被害女性自身が出会いを求めていると誤解されかねない状況が意図的に作り出されたことに対し、その悪質さを指摘した。



さらに、国家公務員法における「国民全体の奉仕者」としての立場に触れ、一人の刑事責任にとどまらず行政への信頼を失墜させる行為だと断じた。ネットカフェからの匿名アクセスであっても、通信記録や防犯カメラの映像などのデジタルデータを積み重ねることで「実行者はあっという間に特定される」と述べ、容疑者のネット犯罪に対する認識の甘さを指摘した。



最後に小比類巻氏は、インターネット上でのなりすましが単なるいたずらではなく「重大な人権侵害になり得る」と強調。被害者が受けた精神的苦痛は計り知れず、損害賠償請求の対象にもなると説明した上で、現代社会におけるデジタル空間と現実世界の密接な関係性に対し、ネット上の誹謗中傷やなりすまし行為は決して許されないと強い警鐘を鳴らした。