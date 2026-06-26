未開封『スーパーマリオブラザーズ』が約4.8億円で落札 ビデオゲーム収集品の世界最高額を更新
ヘリテージ・オークションズが6月12日〜13日に開催した「ビデオゲーム・シグネチャー・オークション」において、最高グレードの未開封『スーパーマリオブラザーズ』が、300万米ドル（約4億8354万円／1米ドル＝161.18円）で落札された。この金額は、2021年の個人取引で記録された200万ドル（約3億2236万円）を上回るもので、ビデオゲーム収集品として世界最高額となる。
【写真】約1108万円で落札された『スーパーマリオブラザーズ3』
今回の落札結果は、日本発のゲームやポップカルチャーアイテムが、世界中のコレクターから文化的価値と資産価値の両面で注目されていることを改めて示した。
かつて家庭で親しまれたゲームソフトや、当時のパッケージ、初期生産版、未開封品、限定版などは、保存状態や希少性によって国際オークション市場で高く評価される可能性がある。特に、日本発のゲーム、アニメ、マンガ、トレーディングカード、フィギュアなどは、世界中のファンやコレクターにとって、単なる懐かしさを超えた文化的資産として位置づけられつつある。
本オークションで落札された『スーパーマリオブラザーズ ‐ PSA 9.6 A＋＋ Sealed※［Gloss Sticker, Second Production］（スーパーマリオブラザーズ グロスステッカー・第2生産版）』は、1980年代に任天堂が家庭用ゲーム機市場で確固たる地位を築くきっかけとなった象徴的タイトルの、極めて希少な未開封品だ。1986年初頭に採用された「光沢シール」を備えた個体で、ゲーム史上最も重要なカートリッジとされる作品の中で、現存が確認されている最古の未開封品となる。
また、本品は第2生産版に属する既知の未開封品3点のうちの1点であり、このバリアントが未開封状態で公的オークションに出品されたのは今回が初めてだ。
本オークションの落札総額は504万7669ドル（約8億1358万円）に達し、ノスタルジーを背景にクラシックNintendo Entertainment System（NES）タイトルが大きな注目を集めた。上位6点をクラシックNESカートリッジが占め、上位10点中9点がNES関連タイトルとなった。
ヘリテージ・オークションズのビデオゲーム部門コンサインメント・ディレクター、エヴァン・メイシンギルは、次のように述べている。
「トレーディングカード、コミック、ビデオゲームなど、あらゆるコレクターズアイテムにおいて、コレクターはコンディションとプリントラン（製造ロット）を非常に重視します。今回の『スーパーマリオブラザーズ』は、最良の保存状態を誇る最初期の未開封品の一つであり、ビデオゲーム収集品の頂点を象徴する存在です。本品はNESの全米発売に先立つテストマーケット版であり、その極めて高い希少性と、このタイトルが持つ意味を考えれば、世界で最も価値あるビデオゲームとなったことは驚きではありません」。
本オークションにおける主な落札結果は以下の通り。『World of Warcraft Collector’s Edition』『エキサイトバイク』『ドンキーコングJR.』、別バリアントの『スーパーマリオブラザーズ』なども上位に名を連ね、ビデオゲーム・コレクター市場におけるクラシックタイトルへの高い関心を示す結果となった。
※PSA 9.6 A＋＋ Sealed：第三者鑑定機関PSA（Professional Sports Authenticator）により未開封品として鑑定されたもの。数値は10に近いほど状態が良く、A＋＋は未開封状態の品質が極めて高いことを示す。
■PSA 9.6 A＋＋『スーパーマリオブラザーズ』未開封・グロスステッカー・第2生産版（1985年）
落札額：300万ドル（約4億8354万円）
■PSA 9.8『スーパーマリオブラザーズ』未開封・第4プリント製造版（1985年）
落札額：57万5000ドル（約9268万円）
■VGA 85＋『スーパーマリオブラザーズ3』未開封・初期生産版（1990年）
落札額：6万8750ドル（約1108万円）
■PSA 8.5 CIB『スーパーマリオブラザーズ』マットステッカー・バリアント 初期生産版（1985年）
落札額：4万ドル（約645万円）
■PSA 9.6＋『ゼルダの伝説』未開封・初期生産版（1987年）
落札額：37万5000ドル（約6044万円）
■PSA 9.8 A＋『スラローム』未開封・ハングタブつき（1987年）
落札額：7万5000ドル（約1209万円）
■VGA 90+『コロコロコミック限定「ポケモンピンボール」ハイスコアコンテスト賞品』Game Boy Color本体（1999年）
落札額：1万8750ドル（約302万円 ）
■VGA 90＋『ポケットモンスターピカチュウ』Game Boy（1998年）未開封
落札額：1万7500ドル（約282万円）
■CGC 9.2『ゼルダの伝説』ファミコン ディスクシステム（1986年）未開封
落札額：1万1250ドル（約181万円 ）
今回の落札結果は、日本発のゲームやポップカルチャーアイテムが、世界中のコレクターから文化的価値と資産価値の両面で注目されていることを改めて示した。
かつて家庭で親しまれたゲームソフトや、当時のパッケージ、初期生産版、未開封品、限定版などは、保存状態や希少性によって国際オークション市場で高く評価される可能性がある。特に、日本発のゲーム、アニメ、マンガ、トレーディングカード、フィギュアなどは、世界中のファンやコレクターにとって、単なる懐かしさを超えた文化的資産として位置づけられつつある。
本オークションで落札された『スーパーマリオブラザーズ ‐ PSA 9.6 A＋＋ Sealed※［Gloss Sticker, Second Production］（スーパーマリオブラザーズ グロスステッカー・第2生産版）』は、1980年代に任天堂が家庭用ゲーム機市場で確固たる地位を築くきっかけとなった象徴的タイトルの、極めて希少な未開封品だ。1986年初頭に採用された「光沢シール」を備えた個体で、ゲーム史上最も重要なカートリッジとされる作品の中で、現存が確認されている最古の未開封品となる。
また、本品は第2生産版に属する既知の未開封品3点のうちの1点であり、このバリアントが未開封状態で公的オークションに出品されたのは今回が初めてだ。
本オークションの落札総額は504万7669ドル（約8億1358万円）に達し、ノスタルジーを背景にクラシックNintendo Entertainment System（NES）タイトルが大きな注目を集めた。上位6点をクラシックNESカートリッジが占め、上位10点中9点がNES関連タイトルとなった。
ヘリテージ・オークションズのビデオゲーム部門コンサインメント・ディレクター、エヴァン・メイシンギルは、次のように述べている。
「トレーディングカード、コミック、ビデオゲームなど、あらゆるコレクターズアイテムにおいて、コレクターはコンディションとプリントラン（製造ロット）を非常に重視します。今回の『スーパーマリオブラザーズ』は、最良の保存状態を誇る最初期の未開封品の一つであり、ビデオゲーム収集品の頂点を象徴する存在です。本品はNESの全米発売に先立つテストマーケット版であり、その極めて高い希少性と、このタイトルが持つ意味を考えれば、世界で最も価値あるビデオゲームとなったことは驚きではありません」。
本オークションにおける主な落札結果は以下の通り。『World of Warcraft Collector’s Edition』『エキサイトバイク』『ドンキーコングJR.』、別バリアントの『スーパーマリオブラザーズ』なども上位に名を連ね、ビデオゲーム・コレクター市場におけるクラシックタイトルへの高い関心を示す結果となった。
※PSA 9.6 A＋＋ Sealed：第三者鑑定機関PSA（Professional Sports Authenticator）により未開封品として鑑定されたもの。数値は10に近いほど状態が良く、A＋＋は未開封状態の品質が極めて高いことを示す。
■PSA 9.6 A＋＋『スーパーマリオブラザーズ』未開封・グロスステッカー・第2生産版（1985年）
落札額：300万ドル（約4億8354万円）
■PSA 9.8『スーパーマリオブラザーズ』未開封・第4プリント製造版（1985年）
落札額：57万5000ドル（約9268万円）
■VGA 85＋『スーパーマリオブラザーズ3』未開封・初期生産版（1990年）
落札額：6万8750ドル（約1108万円）
■PSA 8.5 CIB『スーパーマリオブラザーズ』マットステッカー・バリアント 初期生産版（1985年）
落札額：4万ドル（約645万円）
■PSA 9.6＋『ゼルダの伝説』未開封・初期生産版（1987年）
落札額：37万5000ドル（約6044万円）
■PSA 9.8 A＋『スラローム』未開封・ハングタブつき（1987年）
落札額：7万5000ドル（約1209万円）
■VGA 90+『コロコロコミック限定「ポケモンピンボール」ハイスコアコンテスト賞品』Game Boy Color本体（1999年）
落札額：1万8750ドル（約302万円 ）
■VGA 90＋『ポケットモンスターピカチュウ』Game Boy（1998年）未開封
落札額：1万7500ドル（約282万円）
■CGC 9.2『ゼルダの伝説』ファミコン ディスクシステム（1986年）未開封
落札額：1万1250ドル（約181万円 ）