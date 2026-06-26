名古屋グルメ研究所｜転勤ボーイが「【8選】名古屋転勤で驚くこと~東京人は知らない!?~」を公開した。2020年に東京から名古屋へ転勤したという28歳の会社員が、移住6年目となる自身の体験をもとに、名古屋で驚いた8つの出来事を解説している。



動画は、言葉の違いによる驚きから始まる。1つ目に挙げられたのは「方言を使っている人が少ない」ことである。東京に住んでいた頃は「エビフリャー」などの名古屋弁が頻繁に使われていると思っていたが、実際には街で聞いたことがないと明かした。また、名古屋で「えらい」は褒め言葉ではなく「大変、つらい」という意味で使われるため、最初は戸惑ったと語る。



続いて食文化に関する驚きとして、駅のホームにある「きしめん住吉」を紹介。「安くて早くて美味しい」と絶賛し、わずかな空き時間でもついつい立ち寄ってしまう魅力を伝えた。さらに、中部地方を中心に展開するスーパー「バロー」の寿司が非常に美味しいことや、サツマイモを使った「鬼まんじゅう」という東京では馴染みのないローカルフードの存在にも触れている。



一方で、関東ではお馴染みの中華チェーン「日高屋」が名古屋にはないという、東京出身者ならではの悲しみも告白した。



後半では、名古屋の街が持つ特有の熱気について言及。バレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」では、1日1億円以上のチョコレートが売れ、5万円以上を使う人が普通にいるという熱狂ぶりを紹介している。さらに、名古屋は愛知県内に19もの主なトップチームを抱える「プロスポーツの聖地」であると解説し、お金、場所、熱意の3拍子が揃っていることがその背景にあると分析した。



食文化から言葉の違い、さらには催事やスポーツへの熱狂まで、実体験に基づいたリアルな名古屋の姿が浮き彫りになる解説となった。転勤者ならではの新鮮な視点は、まだ知られざる名古屋の魅力を深く理解するための生きた知識となる。



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