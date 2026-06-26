タレント美奈子（43）が26日までにXを更新。元夫で「ビッグダディ」こと林下清志氏の再婚を祝福した。

林下氏は24日、自身のブログで再婚を発表。「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです。相手の女性は名古屋の方です」とした上で「こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております。林下清志 内藤里菜」と感謝をつづった。林下氏は7度の離婚を経験し、8度目の結婚とみられる。林下氏は11年、4回目の結婚で美奈子と結ばれ、13年に離婚していた。

美奈子は「結婚おめでとう さすがっす！！お幸せに」と祝福。続けて「ただ1つ訂正！わたしも一度も浮気した事ないけどもな笑笑笑笑」とつづった。

美奈子は最初の夫との間で長男星音（しおん）さん、乃愛琉（のえる）さんを出産し離婚。同じ男性と2度目の結婚で次女姫麗（きらら）さん、三女來夢（らいむ）さん、四女妃翠（ひすい）さんを出産し、再度離婚。次に林下氏と結婚し、五女蓮々さん（れんと）さんを出産し、2年で離婚。3番目の夫との結婚では六女柚都（ゆず）さん、七女小雪さんを出産した。