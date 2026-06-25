フジテレビ親会社のフジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）とＳＢＩＨＤが、メディア事業で業務提携することがわかった。

ドラマやアニメなどの映像コンテンツの共同制作、海外展開などで協力することを検討する。２６日にも発表する予定だ。

ＳＢＩはグループで、フジＨＤ株を約７％保有する大株主。ＳＢＩはメディア企業、アニメや漫画などのキャラクターといった知的財産などに投資する１０００億円規模のファンドを組成中で、フジＨＤも参画を検討する方向だ。

インターネット証券大手のＳＢＩ証券などを傘下に持つＳＢＩは、「金融とメディア、ＩＴの融合」を掲げ、新たな成長領域としてメディア事業への進出を図ってきた。２０２５年以降、アニメ制作会社や芸能事務所、ポータルサイトのライブドアなどと相次ぎ提携しており、フジＨＤとの提携により、その知見を生かして優良な作品作りにつなげたい考えだ。

一方、フジＨＤは２４年１２月に元タレントの中居正広氏と元女性アナウンサーとのトラブルが明らかになって統治不全が露呈し、ＣＭ出稿の差し止めが広がった。この影響で、２５年に経営問題が深刻化し、２６年３月期連結決算は売上高が前期比０・２％増の５５１８億円、営業利益は８７億円の赤字（前期は１８２億円の黒字）で、１９９７年の上場以来、初の営業赤字となった。

更に大株主に浮上した旧村上ファンド系の投資グループから資本効率の改善を求められ、メディア事業と並ぶ経営の柱だった不動産事業の分離・売却に向けた検討開始を余儀なくされた。

フジＨＤは今後、メディア事業に専念し、２０３０年度までに１５００億円以上を投資する方針だ。自社の動画配信サービス「ＦＯＤ」や筆頭株主である衛星放送大手ＷＯＷＯＷは、米動画配信大手ネットフリックスなどに押され業績が伸び悩んでいる。清水賢治社長は２５日に開かれたフジＨＤの定時株主総会後、報道陣の取材に応じ、「この業界はレッドオーシャン（競争が激しい市場）。かなり本気で大胆な投資をしていかないと勝ち残れない」と危機感を見せた。金融やＩＴなどに強みを持つＳＢＩとの協業で活路を見いだす方針だ。

０５年に堀江貴文氏が率いるライブドアが当時フジテレビの大株主だったニッポン放送の買収を試みた際、フジテレビ側のホワイトナイト（買収防衛役）として阻止に動いたのがＳＢＩの北尾吉孝会長兼社長だった。

北尾氏は近年もフジＨＤの経営への関与に意欲を見せてきた。昨年６月のフジＨＤの定時株主総会では米投資ファンドから取締役候補として提案された。否決されたが、今年３月にフジＨＤ株をグループで約６％保有していることが判明し、４月には約７％まで買い増していた。