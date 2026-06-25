Nikoん、＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞タイムテーブル発表
Nikoんが全国津々浦々から47バンドを招いて開催するイベント＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞のタイムテーブルが発表された。
8月3日(月)と4日(火)に東京/恵比寿LIQUIDROOMで行われ、1日券が470円、2日通し券でも900円という本イベント。こちらは、7月8日(水)にタワーレコード限定でリリースされる4枚組のコンピレーションアルバムCD「as it is /（not）as」のリリースイベントで、コンピに参加するバンドを中心に計48バンドが出演することが発表されていたが、タイムテーブルには「？？？」と名前を伏せた状態でゲストバンドの出演が示唆されている。
Nikoんは、両日4公演ずつ、計8回出演。加えて両日、日本全国から一般募集したバンドが1組ずつ出演する。
＜Road to ぐんゆうかっぽ＞を掲げたプレ・イベント「群雄割拠」も開催しており、6月29日(月)〜7月3日(金)まで5日連続で大阪編が、7月6日(月)〜7月10日(金)まで同じく5日連続で鹿児島編が開催される。
■＜Nikoん × maximum10 × ARAYAJAPAN pre「リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜」＞
2026年8月3日(月) / 4日(火)
OPEN 11:30 / START 12:00（予定）
東京/恵比寿 LIQUIDROOM（建物内に４ステージ）
【北海道/東北エリア】
hoolay（北海道）/ THE.VISIT（青森）/ 野蛮なハロー（岩手）/ Calvan kaj budro（宮城）/ ヒト×ヒト（秋田）/ Vital Club（山形）/ JESUS WOUND（福島）
【関東エリア】
恋のロシアンルーレット（茨城）/ entropyz（栃木）/ Leaps and Bounds（群馬）/ mabuta（埼玉）/ Apes（千葉）/ 神々のゴライコーズ（東京）/ Nikoん（東京）/ CELCY（神奈川）
※CELCY（東京）はNikoんの47都道府県ツアーでの共演が横浜だったため『神奈川』の出演枠にて
【北陸/甲信エリア】
恐竜公園（新潟）/ DUMMYKID（富山）/ CISSE（石川）/ セツナフレンド（福井）/ warcry（山梨）/ Os Ossos（長野）
【東海エリア】
Yobahi（岐阜）/ SANZAN（静岡）/ QOOPIE（愛知）/ cense.（三重）
【関西エリア】
along the beach（滋賀）/ ZOO KEEPER（京都）/ 衝動革命（大阪）/ Panorama Panama Town（兵庫）/ エダワカレ（奈良）/ Yellow Cake（和歌山）
【中国/四国エリア】
SAI（鳥取）/ DNA GAINZ（島根）/ ヨークシン（岡山）/ dins（広島）/ GAIN2兆激情（山口）/ ヒルコ（徳島）/ BASEBALL PITCHER（香川）/ LADALES（愛媛）/ How to draw A castle（高知）
【九州/沖縄エリア】
miyama（福岡）/ Make The Pancake（佐賀）/ bigmouth strikes again（長崎）/ マクガフィン（熊本）/ THE MEGA NUTS BUSTERS（大分）/ CLASSROOM（宮崎）/ Suichu.（鹿児島）/ AKKANBABYS（沖縄）
チケット：一般発売中
【イープラス】https://eplus.jp/nikon/
【ローチケ】 https://l-tike.com/niko-n/
【ぴあ】 https://w.pia.jp/t/nikon/
・1日券：470円
・当日お渡しTシャツ付1日券：4,700円
・2日通し券：900円
・当日お渡しTシャツ付2日通し券：5,470円
※「当日お渡しTシャツ付2日通し券」に関しては、特別価格5,000円の手売りチケット有り
■ ＜群雄割拠＞
※東京編は終了
【大阪編 / 5DAYS】
・2026年6月29日(月) at 難波 BEARS w/ 天国注射
・2026年6月30日(火) at 梅田 Hardrain w/ nayuta
・2026年7月01日(水) at 心斎橋 火影 w/ カッパマイナス
・2026年7月02日(木) at 北浜 雲州堂 w/ UNMASK aLIVE
・2026年7月03日(金) at 心斎橋 CONPASS w/ KING BROTHERS、8otto、愛はズボーン
※7月3日以外 OPEN 19:00 / START 19:30
※7月3日のみ OPEN 18:30 / START 19:00 に変更
大阪5日間通し券：7,000円
各公演/前売：2,500円
【鹿児島編 / 5DAYS】
・2026年7月06日(月) at 鹿児島 SR HALL w/ kuromaru.、レイラ
・2026年7月07日(火) at 鹿児島 SR HALL w/ Wiθ、テレビ大陸音頭
・2026年7月08日(水) at 鹿児島 SR HALL w/ Tonto、うみのて
・2026年7月09日(木) at 鹿児島 SR HALL w/ その日暮らし、Apes
・2026年7月10日(金) at 鹿児島 SR HALL w/ GLARE SOUNDS PROJECTION、hitomi
全公演 OPEN 18:30 / START 19:00
全公演 前売：2,400円 / 鹿児島５日間通し券：5,000円
チケット：一般発売中
【イープラス】https://eplus.jp/nikon/
【ローチケ】 https://l-tike.com/niko-n/
【ぴあ】 https://w.pia.jp/t/nikon/
■コンピレーションCD「as it is / (not) as」
2026年7月8日(水) リリース
4枚組CD（45バンド収録） / 2,000円（税込）
※タワーレコード限定
※CDのみでのリリースとなります
【オンラインショップ】https://tower.jp/item/8029783
【特集記事】https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/12/0701
【特設サイト】https://asitis.info/