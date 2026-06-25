２５日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３５．２７ポイント（１．４３％）安の２３０７６．９１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５６．５９ポイント（２．０２％）安の７６０８．３８ポイントと反落した。ハンセン指数は一時、２２９７８．５９ポイントに下げ、節目の２３０００ポイント割り込んでいる。２０２５年５月９日以来の安値で引けた。売買代金は３２５７億８４７０万香港ドル（約６兆７２４１億円）となっている（２４日は３２２９億１８２０万香港ドル）。

商品市況安が重しとなる流れ。２５日の上海期貨交易所（上海先物取引所）で主要な非鉄金属の先物が連日で安く推移しているほか、昨夜のＮＹ金先物は４日続落し、原油相場も大幅続落している。中国本土の資本流出規制も不安材料。外電が２４日付で報じたところによると、中国当局が５月に資本流出抑制策を打ち出したことで、香港のオフショアウェルスマネジメント市場で先行き不透明感が高まっている。香港は中国本土の富裕層の資金に支えられ、ぜいたく品消費、住宅、株式市場など幅広い分野で恩恵を受けてきた。また、香港上場の主要企業が公表した決算が振るわず、中国経済の先行き不安が再び強まったことも売り材料視されている。指数は中盤にかけ下げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が１１．７％安、旅行サイト中国大手の携程集団（トリップドットコム・グループ：９９６１／ＨＫ）が１０．９％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が８．１％安と下げが目立った。携程については、１〜３月期決算の調整後利益が前年同期比で６．８％減少し、投資家の失望売りが先行している。

セクター別では、非鉄・産金、石油など資源関連が安い。洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が７．５％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が６．６％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が８．５％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が６．１％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．８％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．５％ずつ下落した。

中国不動産セクターも急落。世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が７．７％安、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が５．８％安、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が５．４％安、深センＨＤ（６０４／ＨＫ）が４．５％安と値を下げた。

自動車セクターもさえない。嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が５．８％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が４．１％安、北京汽車（１９５８／ＨＫ）が３．４％安、長城汽車（２３３３／ＨＫ）と小米集団（１８１０／ＨＫ）がそろって２．９％安で引けた。

半面、半導体やプリント基板（ＰＣＢ）の銘柄群は物色される。上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が１３．３％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１２．３％高、キン捷電子科技（江蘇）（６６７５／ＨＫ）が９．１％高、広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が１１．６％高、深セン市大族数控科技（３２００／ＨＫ）が６．１％高で引けた。米半導体大手の好決算が追い風。マイクロンが米市場引け後に公表した３〜５月期決算は大幅な増収増益となり、６〜８月期の見通しも市場予想を上回った。

空運セクターも高い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が７．５％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が５．５％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が４．９％、国泰航空（２９３／ＨＫ）が３．９％ずつ上昇した。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２３％高の４１２０．２８ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。空運、保険・証券、インフラ建設の一角なども買われた。半面、非鉄や産金、石油・石炭など資源関連は安い。軍需産業、銀行、公益、自動車、不動産も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）