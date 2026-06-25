お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が24日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。爆笑問題の太田光（61）から暴露された「楽屋泥棒疑惑」を否定した。

爆笑問題とナイツは17日に都内で開催された放送作家高田文夫氏の78歳祝いイベント「祝78歳！高田文夫生誕祭！ 文夫の部屋」（有楽町よみうりホール）に出演。その際、太田が楽屋で塙が差し入れを紙袋にバンバン入れるシーンを目撃。23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）内で太田が「俺らの差し入れとか誰も手をつけてないやつからガンガン紙袋に入れていくわけ」と告発。ネットニュースにもなっていた。

塙は番組冒頭「まだ警察来てない？ 俺、捕まるかもしれない。楽屋泥棒しちゃったって。太田さんがなんか…。犯罪者みたいになっちゃってるから。昨日ラジオ聴いてたらさ、よみうりホールの差し入れ持って帰ったの、楽屋泥棒が！って。ネットニュースになって」と切り出した。

「いろいろコメント書かれてて。せこい男だなとか。卑しいなとか、そこまでは我慢できる。一番腹立ったコメントが、そういえばあいつ『水曜日のダウンタウン』でもいっぱい持ち帰ってたと。それマシンガンズ滝沢（秀一）さんだよ！ 俺じゃねーよ。むしろ俺、滝沢さんの楽屋泥棒がブーメランで帰ってきて恥ずかしい」と明かした。

続けて「どら焼きとかさ。これみんな分かると思うんだけど、すごい余るじゃん。俺が全部どら焼きを10個ぐらい持って帰ったわけじゃなくて。1個ずつとかさ。爆笑問題さんの差し入れの20個ぐらいあった、どら焼きの1つとかを（紙袋に）入れてたら、太田さんが『お前、楽屋泥棒じゃねーか』って」と状況を説明。「（差し入れが）無茶苦茶あったからね。右腕のしぐさで多く入れたように見せたけど、そんな入ってねーから。楽屋泥棒扱いされて、たまんねーわ！」と語った。