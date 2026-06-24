TXT、YEONJUNの笑みが溢れる自然な姿！2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』ビジュアル公開　

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YEONJUNは6月24日、TOMORROW X TOGETHER公式SNSを通じて2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』の写真と映像を公開。全3種のテーマを展開する予定で、タイトル曲「Ice Cream」から着想を得た「THEME 2」を最初にリリースした。

■飾らないYEONJUNのリラックスした雰囲気

公開された写真は、冷たいアイスクリームを急いで食べたときに感じる刺激的な痛み（Brain Freeze）をキーワードに、YEONJUNの意外性とギャップのある魅力を感覚的に示しているもの。どこかをぼんやりと見つめたり、笑みが溢れる姿からは自然な魅力がにじみ出ている。 カメラを意識していないかのようなリラックスした雰囲気だ。

同名のクリップもまた、飾らないYEONJUNを捉えている。 椅子に座ったYEONJUNは、アイスクリームの棒を口にくわえたままカメラに向かってにっこりと笑い、意図的な演出がなくても観る者の視線を引きつけ、余韻を残している。

「THEME 2」のモチーフとなったタイトル曲「Ice Cream」は、互いに甘い存在でありながらも一定のラインを保つクールな関係を歌っている。 熱すぎると溶けてしまい、急いで飲み込むと頭痛を引き起こすアイスクリームの性質を、恋人関係にユーモラスに例えた。ファンクロックジャンルで、ヴィンテージなドラムと中毒性のあるベース、ギターリフが融合。親しみやすいタイトルとトレンド感のあるサウンドが組み合わさった「YEONJUN流サマーソング」となっている。

『NO LABELS: PART 02』のアルバムビジュアルは、形容詞では定義できないソロアーティスト・YEONJUNを示すために、彼の本質に焦点を当てている「THEME 2」に続き、6月26日に「THEME 1」6月28日に「THEME 3」を公開する予定だ。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.07.13 ON SALE

MINI ALBUM 『NO LABELS: PART 02』

※韓国発売日7月10日（金）

■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/