YouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」が「【24500円】男一人で東京ディズニーセレブレーションホテルに宿泊しました【ディスカバー】」と題した動画を公開しました。動画では、高須幹弥氏が東京ディズニーリゾートの直営ホテルである「東京ディズニーセレブレーションホテル」のディスカバーに男一人で宿泊し、館内設備やサービス、直営ホテルならではのメリットを詳しく解説しています。



高須氏が宿泊した東京ディズニーセレブレーションホテルは、新浦安エリアに位置する直営ホテルです。宿泊費は1泊2万5000円ほどで、他の直営ホテル（東京ディズニーランドホテルや東京ディズニーシー・ホテルミラコスタなど）と比べて安価である点が特徴です。高須氏は、直営ホテルに宿泊する最大のメリットとして、開園15分前にパークへ入場できる「ハッピーエントリー」を挙げました。「人気アトラクションにすぐ行けば並ばずに乗れる」とその恩恵を語りつつ、セレブレーションホテルの場合は、時期によって異なるものの基本的には東京ディズニーランドでのみハッピーエントリーが利用可能であることを説明しています。



客室は、レギュラーベッド2台とソファベッド2台を備えており、最大4人まで宿泊可能な広さです。高須氏は「4人で使えばもっと1人あたりは安くなる」と、グループや家族連れでの利用にも適していると評価しました。バスルームやアメニティについては「めちゃくちゃ豪華というわけではない」と本音を漏らしつつも、ホテルからパークまでの無料シャトルバスが運行している点など、利便性の高さを強調しています。また、ホテル内にはコンビニエンスストアもあり、食費を安く済ませる選択肢があることも紹介しました。



翌朝は、事前購入したチケットを使ってホテル内のカフェでビュッフェ形式の朝食を堪能しました。「ミッキーのお皿に乗ったミッキーのパンケーキ、これはもうインスタ映えしますんで」と、ディズニーならではの食事を満喫する様子が収められています。



直営ホテルならではの特権とコストパフォーマンスを両立した東京ディズニーセレブレーションホテル。ディズニーリゾートへの旅行計画を立てる際、宿泊先選びの参考になりそうです。



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