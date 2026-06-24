夜行列車の客室に泊まる感覚！鉄道の世界観のホテル「R Hotel Nagoya Station」が開業へ
フロント・ラウンジ
株式会社R Hotels & Resorts Managementは、グループの運営する新ホテル「R Hotel Nagoya Station」を2026年8月に開業予定だ。新幹線・JR在来線・名鉄・近鉄・地下鉄が集まり、将来的にはリニア中央新幹線の発着駅ともなる名古屋駅エリア。都市の喧騒から少し距離を置き、「静かに滞在できる場所」を目指したホテルだ。
■コンセプト「Home At a Liminal Transit」
R Hotel Nagoya Stationは、「立ち止まること」をコンセプトにしたホテルだ。名古屋駅太閤通口から徒歩6分という最高の立地にありながら、都市の喧騒とは一線を画す静かな空間で、心と身体を休めることができる。
ブランドが掲げる「Home At a Liminal Transit」には、「移動と静寂の間にある、心が安らぐ場所」という願いが込められている。目的地への途中で静かな時間を過ごし、次の一歩へ向かう力を充電する。都市生活の中の「小さな余白」として、このホテルは設計された。
また、「Liminal（境界・移行）」には、旅の途中や移動の合間にある、ひとりの時間を楽しむ境界線という意味がある。
時には旅路の途中、時には仕事の合間、時には読書とコーヒーを楽しむ時間。完全なプライベートではなく、ほんのりと他者の気配を感じながら、自分だけの静寂を楽しめる。ただ泊まる場所ではなく、次へ進むために整える場所――それが、R Hotel Nagoya Stationの新しい宿泊体験だ。
■名古屋という“中継地点”に着目したホテル体験
東京と大阪を結ぶ線上にあり、新幹線をはじめとするあらゆる路線が交差する名古屋。ビジネス、観光、ライブ、スポーツ、グルメ――多様な目的を持つ人々が、日々この街を行き交う。
名古屋は、訪れる目的地であると同時に、福岡・広島・大阪・京都・東京へと向かう人々が足を止める「中継地点」だ。その立ち寄りのひとときにこそ、R Hotel Nagoya Stationは目を向けた。
ただ宿泊するだけの場所ではなく、移動の合間に心と身体を整え、次の一歩を踏み出すための「余白」を提供する。そんな滞在を提案する。
■世界の駅・メトロ・鉄道を想起させる空間デザイン
館内デザインは、ヨーロッパの駅舎やメトロ、夜行列車のコンパートメントなど、世界各地の「鉄道」が宿す独特の空気感からインスピレーションを得ている。
ヴィンテージなタイル使い、深みのあるブルーや金属のディテール、間接照明が織りなす陰影――移動の途中にだけ存在する、あの静かで少し非日常な時間を、そのまま空間へと落とし込んだ。
サインや導線にも「駅」や「プラットフォーム」を想起させるモチーフを取り入れ、ブランドコンセプト「Home At a Liminal Transit」が掲げる「境界」と「移ろい」を、滞在のあらゆる場面で感じられる体験へと昇華している。
■Guest Rooms（客室）――夜行列車を思わせる個室
客室は、夜行列車のコンパートメントを思わせるしつらえだ。窓辺は「車窓」をモチーフにデザインし、流れる景色をふと眺めるような、移動の途中にだけ訪れる心地よい静けさを宿している。日常から少しだけ切り離された、自分だけの一室で、心と身体を休めることができる。
ひとつひとつの客室は、ひとりの時間を過ごす独立した空間でありながら、ゆるやかにつながり、ひとつのホテルを編成している。さまざまな車両がつらなってひとつの列車になるように――それぞれの部屋が集まって、この場所をかたちづくっている。
客室
廊下1
廊下2
■Front / Lounge（フロント・ラウンジ）――人が行き交うコンコース
フロントに隣接するラウンジは、改札を抜けた先のコンコースを思わせる、人が行き交い、ふと留まる空間だ。宿泊ゲストにはコーヒーを提供予定で、ワーキングスペースとしても利用できる。チェックインの前後や移動の合間に一息つき、そのまま仕事や観光、イベントへ向かう――日常と非日常が交わる、滞在の起点となる場所だ。
フロント・ラウンジ
フロント・ラウンジ
■Platform Lounge（プラットフォームラウンジ）――出発前のひととき
エントランス付近の共用部には、「Platform Lounge」と名付けられた、もうひとつの憩いの空間を用意した。最新4Kレーザープロジェクターとブックライブラリーを備え、待合室のように宿泊ゲストが自由に利用できる。本やコーヒーを片手に、次の目的地へ向かう前のひとときを、列車を待つホームのようにゆっくりと過ごせる。
プラットフォームラウンジ
プラットフォームラウンジ
■観光・ビジネス・イベント滞在など幅広いニーズに対応
名古屋駅から徒歩圏内というアクセス性を活かし、ビジネス出張、国内外観光、ライブ・イベント遠征、長期滞在、スポーツ観戦など、幅広い滞在ニーズに対応する。名古屋城や栄・大須エリア、熱田神宮、バンテリンドーム ナゴヤなど主要スポットへのアクセスにも優れている。さらに、レゴランド®・ジャパンやジブリパークといった人気の観光地へも、名古屋駅を起点にスムーズにアクセスできる。
R Hotel Nagoya Stationは、次へ進むために「整える場所」として、新たな都市滞在体験を提供していく。
＜施設概要＞
施設名：R Hotel Nagoya Station（アールホテル ナゴヤステーション）
開業時期：2026年8月（予定）※開業日・予約開始日は決定次第、公式サイトおよび公式SNS等にてお知らせする。
所在地：〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町5-6
アクセス：JR東海・東海道新幹線「名古屋」駅より徒歩6分 ／ 名鉄「名古屋」駅より徒歩9分 ／ 近鉄「近鉄名古屋」駅より徒歩10分 ／ 地下鉄桜通線「太閤通」駅より徒歩7分
公式サイト：https://r-hotel.jp/en/hotel/detail/49
公式予約サイト：https://r-hotel.jp/?tripla_booking_widget_open=facilities
公式Instagram：https://www.instagram.com/rhotelnagoyast/
＜概要＞
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）
階層：地上11階建
用途：ホテル
客室数：79室（スタンダードシングルルーム / スタンダードダブルルーム）
共用施設・設備：エレベーター / ラウンジ / プラットフォームラウンジ / 無料Wi-Fi / アメニティバー / コインランドリー / ウォーターサーバー
運営：R Hotels & Resorts 株式会社
企画・デザイン・設計・プロデュース：蒼樹株式会社
施工：円築株式会社
※本リリースに掲載している画像は全てイメージ
■「R Hotel Nagoya Station」公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・鳥羽周作シェフ監修！天下一品、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」
・「すしのこ」がバッグに！アニヤ・ハインドマーチ×「すしのこ」 待望の第２弾が発売
・10種スパイスが香るコク深いソース！バーガーキング「BBQステーキワッパー」
・クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
・爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」
株式会社R Hotels & Resorts Managementは、グループの運営する新ホテル「R Hotel Nagoya Station」を2026年8月に開業予定だ。新幹線・JR在来線・名鉄・近鉄・地下鉄が集まり、将来的にはリニア中央新幹線の発着駅ともなる名古屋駅エリア。都市の喧騒から少し距離を置き、「静かに滞在できる場所」を目指したホテルだ。
■コンセプト「Home At a Liminal Transit」
ブランドが掲げる「Home At a Liminal Transit」には、「移動と静寂の間にある、心が安らぐ場所」という願いが込められている。目的地への途中で静かな時間を過ごし、次の一歩へ向かう力を充電する。都市生活の中の「小さな余白」として、このホテルは設計された。
また、「Liminal（境界・移行）」には、旅の途中や移動の合間にある、ひとりの時間を楽しむ境界線という意味がある。
時には旅路の途中、時には仕事の合間、時には読書とコーヒーを楽しむ時間。完全なプライベートではなく、ほんのりと他者の気配を感じながら、自分だけの静寂を楽しめる。ただ泊まる場所ではなく、次へ進むために整える場所――それが、R Hotel Nagoya Stationの新しい宿泊体験だ。
■名古屋という“中継地点”に着目したホテル体験
東京と大阪を結ぶ線上にあり、新幹線をはじめとするあらゆる路線が交差する名古屋。ビジネス、観光、ライブ、スポーツ、グルメ――多様な目的を持つ人々が、日々この街を行き交う。
名古屋は、訪れる目的地であると同時に、福岡・広島・大阪・京都・東京へと向かう人々が足を止める「中継地点」だ。その立ち寄りのひとときにこそ、R Hotel Nagoya Stationは目を向けた。
ただ宿泊するだけの場所ではなく、移動の合間に心と身体を整え、次の一歩を踏み出すための「余白」を提供する。そんな滞在を提案する。
■世界の駅・メトロ・鉄道を想起させる空間デザイン
館内デザインは、ヨーロッパの駅舎やメトロ、夜行列車のコンパートメントなど、世界各地の「鉄道」が宿す独特の空気感からインスピレーションを得ている。
ヴィンテージなタイル使い、深みのあるブルーや金属のディテール、間接照明が織りなす陰影――移動の途中にだけ存在する、あの静かで少し非日常な時間を、そのまま空間へと落とし込んだ。
サインや導線にも「駅」や「プラットフォーム」を想起させるモチーフを取り入れ、ブランドコンセプト「Home At a Liminal Transit」が掲げる「境界」と「移ろい」を、滞在のあらゆる場面で感じられる体験へと昇華している。
■Guest Rooms（客室）――夜行列車を思わせる個室
客室は、夜行列車のコンパートメントを思わせるしつらえだ。窓辺は「車窓」をモチーフにデザインし、流れる景色をふと眺めるような、移動の途中にだけ訪れる心地よい静けさを宿している。日常から少しだけ切り離された、自分だけの一室で、心と身体を休めることができる。
ひとつひとつの客室は、ひとりの時間を過ごす独立した空間でありながら、ゆるやかにつながり、ひとつのホテルを編成している。さまざまな車両がつらなってひとつの列車になるように――それぞれの部屋が集まって、この場所をかたちづくっている。
客室
廊下1
廊下2
■Front / Lounge（フロント・ラウンジ）――人が行き交うコンコース
フロントに隣接するラウンジは、改札を抜けた先のコンコースを思わせる、人が行き交い、ふと留まる空間だ。宿泊ゲストにはコーヒーを提供予定で、ワーキングスペースとしても利用できる。チェックインの前後や移動の合間に一息つき、そのまま仕事や観光、イベントへ向かう――日常と非日常が交わる、滞在の起点となる場所だ。
フロント・ラウンジ
フロント・ラウンジ
■Platform Lounge（プラットフォームラウンジ）――出発前のひととき
エントランス付近の共用部には、「Platform Lounge」と名付けられた、もうひとつの憩いの空間を用意した。最新4Kレーザープロジェクターとブックライブラリーを備え、待合室のように宿泊ゲストが自由に利用できる。本やコーヒーを片手に、次の目的地へ向かう前のひとときを、列車を待つホームのようにゆっくりと過ごせる。
プラットフォームラウンジ
プラットフォームラウンジ
■観光・ビジネス・イベント滞在など幅広いニーズに対応
名古屋駅から徒歩圏内というアクセス性を活かし、ビジネス出張、国内外観光、ライブ・イベント遠征、長期滞在、スポーツ観戦など、幅広い滞在ニーズに対応する。名古屋城や栄・大須エリア、熱田神宮、バンテリンドーム ナゴヤなど主要スポットへのアクセスにも優れている。さらに、レゴランド®・ジャパンやジブリパークといった人気の観光地へも、名古屋駅を起点にスムーズにアクセスできる。
R Hotel Nagoya Stationは、次へ進むために「整える場所」として、新たな都市滞在体験を提供していく。
＜施設概要＞
施設名：R Hotel Nagoya Station（アールホテル ナゴヤステーション）
開業時期：2026年8月（予定）※開業日・予約開始日は決定次第、公式サイトおよび公式SNS等にてお知らせする。
所在地：〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町5-6
アクセス：JR東海・東海道新幹線「名古屋」駅より徒歩6分 ／ 名鉄「名古屋」駅より徒歩9分 ／ 近鉄「近鉄名古屋」駅より徒歩10分 ／ 地下鉄桜通線「太閤通」駅より徒歩7分
公式サイト：https://r-hotel.jp/en/hotel/detail/49
公式予約サイト：https://r-hotel.jp/?tripla_booking_widget_open=facilities
公式Instagram：https://www.instagram.com/rhotelnagoyast/
＜概要＞
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）
階層：地上11階建
用途：ホテル
客室数：79室（スタンダードシングルルーム / スタンダードダブルルーム）
共用施設・設備：エレベーター / ラウンジ / プラットフォームラウンジ / 無料Wi-Fi / アメニティバー / コインランドリー / ウォーターサーバー
運営：R Hotels & Resorts 株式会社
企画・デザイン・設計・プロデュース：蒼樹株式会社
施工：円築株式会社
※本リリースに掲載している画像は全てイメージ
■「R Hotel Nagoya Station」公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・鳥羽周作シェフ監修！天下一品、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」
・「すしのこ」がバッグに！アニヤ・ハインドマーチ×「すしのこ」 待望の第２弾が発売
・10種スパイスが香るコク深いソース！バーガーキング「BBQステーキワッパー」
・クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
・爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」