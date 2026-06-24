この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AIで作文や要約が簡単にできる時代、学校の「国語」は何を学ぶ教科になるのか。



教育ニュース解説チャンネル「Edu-NEWS」は、

文部科学省の中央教育審議会「教育課程部会 国語ワーキンググループ（第11回）」で示された資料をもとに、2030年の次期学習指導要領に向けた国語教育の変化を解説する動画を公開した。



今回取り上げたのは、2026年6月19日に配付された「国語ワーキンググループ取りまとめ骨子案」だ。

現時点で正式決定ではないが、次期学習指導要領で国語がどの方向へ向かおうとしているのかを読むうえで重要な資料となる。



動画で強調しているのは、これからの国語が「文章を読んで正解を選ぶ教科」だけではなくなっていく可能性だ。



生成AIが文章を作れるようになったことで、単に作文が完成しているかではなく、その文章の根拠は何か、AIの出力は本当に正しいのか、

どの部分を自分で判断して直したのかを説明できる力が問われる。



また、子どもたちが接する情報は教科書だけではない。検索結果、SNS、動画、ニュース、広告、AIの要約など、

情報があふれる中で「誰が、何の目的で発信しているのか」「複数の情報を比べてどちらが信頼できるのか」を考える力も、国語の学びとして重視されていく。



GIGAスクール時代の国語では、読む・書く・話す・聞くを別々に扱うだけでなく、

資料を読み、友達と話し合い、考えを書き直すような学習の流れが重要になる。



一方で、手書きや書写が不要になるわけではなく、デジタルと手書きの両方を使って表現する力が求められる。



学校現場にとって大きいのは評価だ。

ペーパーテストだけでは、情報を吟味し、自分の考えを作り、相手に伝える力は測りにくい。

今後は、考えている途中でどう修正したか、根拠を持って説明できているかといった学習過程もより注目される可能性がある。



高校国語の科目再編も、この大きな流れの中で見る必要がある。

論理か文学か、古典か現代文かという対立だけでなく、論理的思考力と感性・情緒の両方を育て、実社会で自分の考えを表現し対話する力へつなげていく方向だ。



国語は「読解問題で何点取れるか」だけの教科ではなくなりつつある。

AI時代だからこそ、自分の言葉で考え、根拠を持って説明する力がより重要になる。

保護者、学校、塾にとっても、2030年に向けて早めに押さえておきたい論点だ。