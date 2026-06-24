「日本とスウェーデンは簡単に勝てる」元ブラジル代表の怪物ロナウドが“楽観視”。決勝T初戦で避けたい相手は…「まだ戦うには早い」【W杯】
ブラジルのレジェンドは、日本を“簡単な相手”と見ているようだ。
北中米ワールドカップで優勝候補の一角に挙げられるブラジル代表は、グループステージ２試合を終えて１勝１分。グループCで首位に立っている。
現地時間６月24日に行なわれる最終戦のスコットランド戦を終え、首位で突破した場合はラウンド32でグループFの２位と対戦。現時点でF組はオランダが首位、日本が２位、スウェーデンが３位につけている。
そんななか、ブラジルメディア『ESPN Brasil』は、「ロナウドはワールドカップで日本かスウェーデンとの対戦を希望し、ブラジルがオランダと対戦する準備は整っていないと見ている：『逃げなければならない…』」と題した記事を掲載。元ブラジル代表FWのロナウド氏が、決勝トーナメント初戦の相手について語った内容を伝えた。
記事によれば、ロナウド氏は『RomárioTV』のインタビューで、「どの対戦カードが最も楽か」と問われ、次のように回答したという。
「日本とスウェーデンだと思う。オランダ戦は避けたほうがいい。まだ戦うには早いからだ。オランダとの対戦に備える準備はまだ整っていない」
さらにブラジルの怪物ストライカーは、日本とスウェーデンについてこう続けた。
「大会が進むにつれて、我々は成長していく。成長はするだろうが、まだ（オランダと戦う）準備はできていない。日本とスウェーデンは簡単に勝てる相手だと思う」
日本は初戦でオランダと２−２で引き分け、第２戦ではチュニジアに４−０で快勝。世界的なレジェンドから厳しい評価を受けた森保ジャパンは、この言葉を覆す戦いを今後も見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“女優＆モデル妻たち”を一挙紹介！
北中米ワールドカップで優勝候補の一角に挙げられるブラジル代表は、グループステージ２試合を終えて１勝１分。グループCで首位に立っている。
現地時間６月24日に行なわれる最終戦のスコットランド戦を終え、首位で突破した場合はラウンド32でグループFの２位と対戦。現時点でF組はオランダが首位、日本が２位、スウェーデンが３位につけている。
記事によれば、ロナウド氏は『RomárioTV』のインタビューで、「どの対戦カードが最も楽か」と問われ、次のように回答したという。
「日本とスウェーデンだと思う。オランダ戦は避けたほうがいい。まだ戦うには早いからだ。オランダとの対戦に備える準備はまだ整っていない」
さらにブラジルの怪物ストライカーは、日本とスウェーデンについてこう続けた。
「大会が進むにつれて、我々は成長していく。成長はするだろうが、まだ（オランダと戦う）準備はできていない。日本とスウェーデンは簡単に勝てる相手だと思う」
日本は初戦でオランダと２−２で引き分け、第２戦ではチュニジアに４−０で快勝。世界的なレジェンドから厳しい評価を受けた森保ジャパンは、この言葉を覆す戦いを今後も見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“女優＆モデル妻たち”を一挙紹介！