『SAKAMOTO DAYS』第2期、来年1月放送でビジュアル＆PV公開 戸谷菊之介ら追加キャスト解禁
新キャラクター登場でさらなる展開に期待高まる
テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』の第2期が2027年1月に放送されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルとティザーPV、監督就任となる中島大輔氏および戸谷菊之介ら追加キャスト3人の情報が一挙解禁された。
【動画】新キャラクター登場！公開された『SAKAMOTO DAYS』第2期PV
JCC潜入調査へ挑む坂本とシンが背中合わせに描かれた新ビジュアルがお披露目。坂本の手にはJCC編入一次試験でランダムに支給された武器のボールペンが光り、シンの右手には新たな装備としてグローブが着用。第2期の幕開けとともに、坂本たちを待ち受ける新たな激闘を予感させるデザインとなっている。
PVは、妻である葵の姿に変装して教育実習生として潜入する坂本や、学生として授業に参加しながらJCC内で情報を探るシンの新たな舞台での活躍が垣間見える。さらに勢羽夏生や赤尾晶など第1 期で登場したキャラたちの再登場に加え、殺連嫌いの優等生である周や過去に坂本も指導した佐藤田、ORDER 創設に関わった謎の男、四ツ村など魅力的な新キャラクターが加わり、第2期へのさらなる期待が高まる映像となっている。
第2期の監督は、第1期より本作に携わる中島氏が就任。
第2期で重要な役割を担うキャラクターたちを演じる追加キャストとして、JCCに潜入した坂本とシンが出会う殺連に強い敵意を抱く学生の周役を戸谷菊之介。JCC で一番の古株教師の佐藤田悦子役を渡辺美佐。そして、ORDER創設メンバーの一人である四ツ村役を藤真秀が務める。
■第2期監督：中島大輔氏コメント
この度、監督を務めることになりました。ジャンプの大人気作品を担当することを光栄に思います。鈴木先生が描く個性豊かな殺し屋たち魅せるスタイリッシュなアクションの快感とそれぞれの美学を余すところなく描いていきます。一期からのバトンを引き継いで世界中のファンから熱狂的に愛される原作の魅力、疾走感、壮大な場面をアニメーションで表現するべく熱意をもって取り組んでいます。ファンの皆様、そしてこれから出会う皆様第2期営業再開まで楽しみにお待ちください！
■追加キャストコメント
▼周役：戸谷菊之介
周（あまね）役を演じさせていただきます戸谷菊之介です！第一印象は、友だち想いで家族想いな、ものすご〜〜〜く真っ直ぐな子だなぁという印象でした！その一方で、思いの強さゆえの危なっかしさも持っている子だなぁとも感じました。アフレコに参加させていただき『SAKAMOTO DAYS』のアニメが持っている面白さに笑ったり、アツいかっこよさに震えたり、毎話とっても楽しくて最高です！ぜひ、周の登場にもご期待ください！
▼佐藤田悦子役：渡辺美佐
こういう演技がしたくて声優業をしてきたのではないかと思うくらい、やりがいを感じた役柄でした。初めは少々高圧的でカッコイイ佐藤田のイメージでしたが、生徒にとにかく優しい先生だとお聞きして役作りを変えました。印象的なシーンは、懸命に戦闘を学ぼうと努力する若者たちに「なんてひたむきなのかしら……」と涙ぐむシーンです。ある声優学校の卒業公演を拝見してやたらと泣けてきた自分と重なり、佐藤田先生の気持ちをグッと近づけられたように感じました。
▼四ツ村役：藤真秀
この度、TV アニメ『SAKAMOTO DAYS』にて四ツ村を演じさせていただきます、藤真秀です。原作を読ませていただいてから、台本・映像を見て実際に演じた四ツ村の印象は、感情をあまり出さない「ニヒル」という言葉が似合う男でした。ただ、演じていく中で再確認したのは、愛のある男ということです。皆様に楽しんでいただけるよう精一杯演じさせていただいております。ぜひお楽しみください。
テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』の第2期が2027年1月に放送されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルとティザーPV、監督就任となる中島大輔氏および戸谷菊之介ら追加キャスト3人の情報が一挙解禁された。
【動画】新キャラクター登場！公開された『SAKAMOTO DAYS』第2期PV
JCC潜入調査へ挑む坂本とシンが背中合わせに描かれた新ビジュアルがお披露目。坂本の手にはJCC編入一次試験でランダムに支給された武器のボールペンが光り、シンの右手には新たな装備としてグローブが着用。第2期の幕開けとともに、坂本たちを待ち受ける新たな激闘を予感させるデザインとなっている。
第2期の監督は、第1期より本作に携わる中島氏が就任。
第2期で重要な役割を担うキャラクターたちを演じる追加キャストとして、JCCに潜入した坂本とシンが出会う殺連に強い敵意を抱く学生の周役を戸谷菊之介。JCC で一番の古株教師の佐藤田悦子役を渡辺美佐。そして、ORDER創設メンバーの一人である四ツ村役を藤真秀が務める。
■第2期監督：中島大輔氏コメント
この度、監督を務めることになりました。ジャンプの大人気作品を担当することを光栄に思います。鈴木先生が描く個性豊かな殺し屋たち魅せるスタイリッシュなアクションの快感とそれぞれの美学を余すところなく描いていきます。一期からのバトンを引き継いで世界中のファンから熱狂的に愛される原作の魅力、疾走感、壮大な場面をアニメーションで表現するべく熱意をもって取り組んでいます。ファンの皆様、そしてこれから出会う皆様第2期営業再開まで楽しみにお待ちください！
■追加キャストコメント
▼周役：戸谷菊之介
周（あまね）役を演じさせていただきます戸谷菊之介です！第一印象は、友だち想いで家族想いな、ものすご〜〜〜く真っ直ぐな子だなぁという印象でした！その一方で、思いの強さゆえの危なっかしさも持っている子だなぁとも感じました。アフレコに参加させていただき『SAKAMOTO DAYS』のアニメが持っている面白さに笑ったり、アツいかっこよさに震えたり、毎話とっても楽しくて最高です！ぜひ、周の登場にもご期待ください！
▼佐藤田悦子役：渡辺美佐
こういう演技がしたくて声優業をしてきたのではないかと思うくらい、やりがいを感じた役柄でした。初めは少々高圧的でカッコイイ佐藤田のイメージでしたが、生徒にとにかく優しい先生だとお聞きして役作りを変えました。印象的なシーンは、懸命に戦闘を学ぼうと努力する若者たちに「なんてひたむきなのかしら……」と涙ぐむシーンです。ある声優学校の卒業公演を拝見してやたらと泣けてきた自分と重なり、佐藤田先生の気持ちをグッと近づけられたように感じました。
▼四ツ村役：藤真秀
この度、TV アニメ『SAKAMOTO DAYS』にて四ツ村を演じさせていただきます、藤真秀です。原作を読ませていただいてから、台本・映像を見て実際に演じた四ツ村の印象は、感情をあまり出さない「ニヒル」という言葉が似合う男でした。ただ、演じていく中で再確認したのは、愛のある男ということです。皆様に楽しんでいただけるよう精一杯演じさせていただいております。ぜひお楽しみください。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優