全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「周参見駅」という漢字を読めますか。「周」の読み方がポイントです。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：すさみえき

周参見駅は和歌山県西牟婁郡すさみ町に位置するJR西日本・紀勢本線の駅です。

駅名の由来には複数の説がありますが、確実に断定できる資料は残っていません。

もっとも知られているのは「荒（すさ）ぶ海」が語源になったという説です。波風の強い海を表した「すさぶ海」が転じて「すさみ」になり、後に「周参見」の字が当てられたと考えられています。

駅の周辺の観光スポットとして代表的なのは、「すさみ海水浴場」で、駅から徒歩圏にある海岸です。白い砂浜が広がる海岸で、夏場には家族連れが多く訪れます。

また、周辺の海はダイビングスポットとしても知られており、ギネス世界記録にも認定された「海中ポスト」が設置されています。全国から多くのダイバーが訪れる名所として知られています。

すさみ町は海に面しているため、海産物が豊富です。とくに伊勢エビ、カツオ、アオリイカなどが名物として挙げられます。

伊勢エビは秋から冬にかけて漁が盛んで、町内の飲食店では伊勢エビ料理を提供する店があります。

また、すさみ町は「イノブタ発祥の地」としても知られています。イノブタはイノシシとブタを交配して生まれた品種で、肉質が柔らかく、すさみ町では特産品として扱われています。イノブタを使った料理は町内の飲食店や宿泊施設で提供されており、観光客にも人気があります。

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【難読漢字】駅名当て「周参見駅」 全国からダイバーが訪れる名所です（2枚）