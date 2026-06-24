「日本は安くて安全なテーマパーク」外国人観光客が急増する“安い国ニッポン”の悲しき現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【安い国ニッポン】タイや台湾より貧しくなった日本！なぜ日本人は貧しくなったのか【円安×日本衰退】」を公開した。動画では、日本がタイや台湾と比較して相対的に貧しくなった現状とその背景を紐解き、国民一人ひとりが政治に関心を持つことの重要性を強く訴えかけている。



動画の冒頭、僕氏は「確実に日本は安くなっている」と切り出し、自身が滞在するタイの物価上昇と円安の現状を比較。かつては東南アジアに行けば日本人はお金持ちという扱いを受けていたが、現在ではタイの首都バンコクに高級コンドミニアムが次々と建設され、台湾のTSMCが日本に製造拠点を置くなど、立場の逆転が起きていると指摘した。



また、外国人観光客が日本に押し寄せる理由について、日本の魅力だけでなく「安いから来る」という層が急増していると言及。「質の高いサービスを安く楽しめる国」として扱われている現状を憂い、インバウンド消費額は全体のわずか約1%に過ぎず、一部の事業者しか儲かっていないというデータを提示した。さらに、経済低迷の原因として増税や社会保険料の負担増を挙げ、「その政治家を選んだのは我々日本国民だ」と、国民の無関心が招いた結果であると語る。



最後に僕氏は、日本人が今すぐやるべき自己防衛策として「政治や経済に関心を持つこと」を提唱。帰化人が確実に選挙へ行く一方で、純血の日本人が選挙に行かない現状に対し、「選挙にも行かなかった日本人の無責任さが諸悪の根源」と厳しく断じた。しかし最後には「日本は必ず復活する」と前向きな言葉を残し、国民が自ら考えて投票することこそが、停滞を打ち破る道であるとメッセージを送って動画を締めくくった。