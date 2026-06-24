◇W杯北中米大会1次リーグK組 ポルトガル 5―0 ウズベキスタン（2026年6月23日 米国・ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、ポルトガル（FIFAランキング7位）がウズベキスタン（同58位）に5―0で快勝した。FWクリスティアーノ・ロナウド（41）が2得点で貢献した。

前半6分にDFカンセロの右クロスに右足を合わせて先制点を記録し、史上初の6大会連続ゴールを達成した。2―0の前半39分にはスルーパスに抜け出して最終ラインの裏を取り、右に流れながらGKの逆を突いて左隅に流し込む技ありの追加点。W杯通算10得点として2桁に到達した。

試合後は「記録を塗り替えるのはいつだって素晴らしいことだけど、目指しているのはチームの目標達成を助けること。今回は1次リーグ突破が目標で勝ち点4を獲得できた」と満足感を漂わせた。

C・ロナウドは17日にコンゴとの第1戦に先発。メッシ（アルゼンチン）に続いて史上2人目の6大会連続出場を果たしてフル出場したが、不発に終わってチームも格下と1―1で引き分けた。厳しい批判にさらされ「本当に厳しい一週間だった。まるでもう引退したかのように言われていたから」と振り返った。「しかし、いつものように耐え抜いた。私は何よりも自分たちが積み上げてきた努力を信じている。努力する者は報われる。チームメートも助けてくれると信じていた」と喜びをかみしめた。

不屈のエースは国際Aマッチ230試合目の出場で通算144得点とし、いずれも自身の世界最多記録を更新した。

22日にW杯最多得点記録を18点に更新したメッシは2度目の出場となった2010年南アフリカ大会が無得点だったため、今大会で4大会連続ゴールとなっている。