この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」にて「【カンボジア】日本人「かけ子」29人とオーナー逮捕！テレビで話していない国際犯罪組織、闇バイトの実態：元刑事が解説」を公開した。動画では、カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件の構造と、背後に潜む巨大な犯罪組織の恐ろしさについて解説している。



小比類巻氏はまず、カンボジア北西部のポイペトを拠点とした事件で、自称会社役員の佐々木勇介容疑者が組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕された点に言及。同容疑者は詐欺拠点のオーナーとして出資や指示を行い、月額1億円以上の報酬を得ていたとみられている。同法違反の罰則について「1年以上の有期禁錮刑となり、一般的な詐欺罪よりも重い処罰が科せられる」と解説した。



さらに事件の舞台となったポイペトについて「現地当局の監視の薄さ、そして外国人を集めやすいという環境が特殊詐欺グループに悪用された」と指摘。また、この事件は氷山の一角に過ぎず、ミャンマーのミャワディ周辺を含め東南アジア全体で、中国系犯罪組織が関与する大規模な特殊詐欺拠点が構築されている実態を明かした。



小比類巻氏は、現地で逮捕された日本人「かけ子」の事情にも踏み込み、高収入を謳う闇バイトなどで集められた若者たちが、パスポートやスマートフォンを取り上げられ、詐欺を強要されていると説明。「逃げ場を奪うためのいわば牢獄です。強制労働施設です」と表現し、監視下に置かれ、ノルマを達成できなければ暴行や電気ショックなどの拷問を受けるケースもあると指摘した。その上で、逮捕された日本人たちは単なる加害者としてだけでなく、人身売買や強制労働の被害者という側面があることにも注意を促した。



結論として小比類巻氏は、海外に拠点を置く特殊詐欺は単なる個人犯罪ではなく、国境を越えた「国際犯罪ネットワーク」が作り上げたシステムであると断言した。甘い言葉で若者を誘い込む闇バイトの危険性を浮き彫りにし、背後にある複雑な構造を正しく理解することの重要性を強調して動画を締めくくった。