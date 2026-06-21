祝・第一子誕生！ アンガ田中の新米パパトークに有吉「ああ嬉しい」と本音ポロリ…櫻坂46的野美青と「ポケモンチャンピオンズ」をプレイ：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
6月21日（日）は、ゲストに小島聡、やす（ずん）、茂出木浩司、昼メシくん、ママタルト（檜原洋平・大鶴肥満）、的野美青（櫻坂46）を迎えて、「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】祝・第一子誕生！ アンガ田中の新米パパトークに有吉「ああ嬉しい」と本音ポロリ…櫻坂46的野美青と「ポケモンチャンピオンズ」をプレイ
ママタルト、的野と一緒に港区・赤坂からスタート。向かったのは、老舗洋食屋「浪漫亭」。創業以来、変わらない味を守り続けるハンバーグとカレーの名店です。
店内には、なぜか華やかな装飾が！
トシに促され、田中がくす玉を引くと…
第一子誕生をみんなでお祝いします！
全員がパパになった四天王。トシから今の気持ちを聞かれ、「子どもが5、6歳になったとき、俺はゲームで勝てるのかな」と将来の不安を語る田中ですが…
有吉は「今の現実を聞かせてくれよ！」と、愛情たっぷりにダメ出しを（笑）。タカも「一番大変な時期をカットするんじゃないよ」と、パパならではのトークを展開します。
そこで、田中は“赤ちゃんのゲップ”に関するリアルな悩みを相談。先輩パパたちのアドバイスは…ぜひTVerで！
「肥満みたいな大きくて元気な子になってほしい」と願う有吉に、「突然変異すぎるよ、ガリガリからあんなの産まれたら」と田中。
幸せいっぱいのトークに、有吉は「ほほえましいね。ああ嬉しい」と本音をこぼします。
番組からは、赤ちゃんの睡眠・安全を見守ることができるベビーモニターをプレゼント！
「すごい！ 存在も知らなかった」と大喜びの田中に、「自分に使ってもいいんだぞ。俺が見てやるから」と有吉。
相変わらず仲良しな2人です（笑）。
ここで、「ハンバーグカレー」「牛肉100％ ハンバーグステーキ」「ポークジンジャー」が到着！
「ハンバーグステーキ」を食べた的野は「めっちゃ美味しいです」と感想を。
ところが、唯一「ハンバーグカレー」を注文した有吉には、何やら言いたいことがあるようで…！？
今回は「ポケモンチャンピオンズ」をプレイ。
番組公式YouTubeの新企画「タカトシぃぃeeeee！」で、ポケモンチャンピオンを目指して特訓中のトシが、小島、やす、茂出木、昼メシくん、的野を相手に、炎の5番勝負に挑みます！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
6月21日（日）は、ゲストに小島聡、やす（ずん）、茂出木浩司、昼メシくん、ママタルト（檜原洋平・大鶴肥満）、的野美青（櫻坂46）を迎えて、「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」をプレイ！
【動画】祝・第一子誕生！ アンガ田中の新米パパトークに有吉「ああ嬉しい」と本音ポロリ…櫻坂46的野美青と「ポケモンチャンピオンズ」をプレイ
ママタルト、的野と一緒に港区・赤坂からスタート。向かったのは、老舗洋食屋「浪漫亭」。創業以来、変わらない味を守り続けるハンバーグとカレーの名店です。
店内には、なぜか華やかな装飾が！
トシに促され、田中がくす玉を引くと…
第一子誕生をみんなでお祝いします！
全員がパパになった四天王。トシから今の気持ちを聞かれ、「子どもが5、6歳になったとき、俺はゲームで勝てるのかな」と将来の不安を語る田中ですが…
有吉は「今の現実を聞かせてくれよ！」と、愛情たっぷりにダメ出しを（笑）。タカも「一番大変な時期をカットするんじゃないよ」と、パパならではのトークを展開します。
そこで、田中は“赤ちゃんのゲップ”に関するリアルな悩みを相談。先輩パパたちのアドバイスは…ぜひTVerで！
「肥満みたいな大きくて元気な子になってほしい」と願う有吉に、「突然変異すぎるよ、ガリガリからあんなの産まれたら」と田中。
幸せいっぱいのトークに、有吉は「ほほえましいね。ああ嬉しい」と本音をこぼします。
番組からは、赤ちゃんの睡眠・安全を見守ることができるベビーモニターをプレゼント！
「すごい！ 存在も知らなかった」と大喜びの田中に、「自分に使ってもいいんだぞ。俺が見てやるから」と有吉。
相変わらず仲良しな2人です（笑）。
ここで、「ハンバーグカレー」「牛肉100％ ハンバーグステーキ」「ポークジンジャー」が到着！
「ハンバーグステーキ」を食べた的野は「めっちゃ美味しいです」と感想を。
ところが、唯一「ハンバーグカレー」を注文した有吉には、何やら言いたいことがあるようで…！？
今回は「ポケモンチャンピオンズ」をプレイ。
番組公式YouTubeの新企画「タカトシぃぃeeeee！」で、ポケモンチャンピオンを目指して特訓中のトシが、小島、やす、茂出木、昼メシくん、的野を相手に、炎の5番勝負に挑みます！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！