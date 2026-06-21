この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが「【高還元クレカ】auPay→ワンバンク ポイント対象外へサイレント改悪か！？」と題した動画を公開した。動画では、au PAYプリペイドカードからバーチャルカード「ワンバンク」へのチャージが、Pontaポイント付与の対象外になった可能性について速報形式で伝えている。



動画の投稿者は、毎月10日にau PAYからワンバンクへチャージを行い、17日に0.5%分のPontaポイントを受け取っていた。しかし、6月17日にはポイントが付与されておらず、SNS等でも同様の報告が相次いでいることから、「どうやらau PAY側でサイレント改悪が行われた模様だ」と推測。これにより、最大2.5%の還元を誇っていたワンバンクルートの合計還元率が2%にダウンしたと指摘した。



続いて、公共料金やサブスクリプションなどの月額払いに強いワンバンクのメリットに触れつつ、今後の代替ルートを徹底解説。デビットカードを用いたルートでは、最大2.0%還元となる「カテエネBANK」や1.5%還元の「V NEOBANK」などを挙げた。また、クレジットカードルートでは、基本還元率が高くJAL Payへのチャージにも対応する「P-one Wiz」などを紹介し、月額払いで高還元を維持するための具体的な戦略を提示している。



最後に、ワンバンクの新規登録時に使える紹介コードや、各種ポイントサイトを経由したクレジットカード発行のお得なキャンペーン情報を紹介した。ポイ活の還元ルートやルールは常に変化するため、視聴者はこうした最新情報を参考に、自身の支払い戦略を随時見直していくことが重要だ。