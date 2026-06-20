【今週の注目アイテム5選】航空ファン心をくすぐるANAのバッグやモンベル新作テントなど

アウトドアシーズンの到来とともに、旅行やレジャー、日々の暮らしをより快適に楽しみたいと考える人も多いのではないでしょうか。近年は、機能性だけでなく、デザイン性や所有する喜びまで兼ね備えたアイテムが次々と登場し、ライフスタイルを豊かに彩っています。

そんな今注目したいのが、移動や趣味、日常生活をワンランクアップさせてくれる最新アイテムたち。居住性を高めたモンベルの新作テントをはじめ、上品な新色をまとったリモワのラゲージ、航空ファン心をくすぐるANAのバッグ、機構美を楽しめるコクヨの透明文具、そして旅から普段使いまで活躍するTHULEのバッグシリーズなど、多彩なジャンルから魅力的な製品が登場しています。

今回は、毎日の暮らしやお出かけをもっと楽しく、快適にしてくれる注目アイテム5選をご紹介します。

1. 出入りがもっと快適に！モンベル「ステラリッジ テント トレール2」

モンベルの定番山岳テント「ステラリッジ テント トレール2」が2026年春に登場しました。従来のステラリッジシリーズの軽量性や耐久性、設営のしやすさを維持しながら、最大の変更点として出入口を短辺側から長辺側へ移しました。これにより開口部が広がり、荷物を持ったままの出入りや靴の脱ぎ履きがしやすくなったほか、前室も広く使えるようになっています。

さらに逆T字型ファスナーを採用し、換気や出入りのしやすさも向上しました。本体重量は約0.98kgで、軽量性は従来同様の高水準を維持しています。耐風性についても従来のポール構造を継承し、快適性と安全性を両立しています。従来モデルより約100gの重量増に抑えながら居住性を高めており、ロングトレイルや樹林帯でのテント泊に適した選択肢として注目されています。

>> モンベル名作テント「ステラリッジ テント」の入口が広くなったぞ！

2. 上質なインクブルーで彩るリモワの新作ラゲージ

リモワは、アルミニウム製スーツケース「オリジナル」コレクションに新色「インクブルー」を追加しました。深みのあるブルーカラーが特徴で、「キャビン」「チェックインL」「トランクプラス」の3サイズを展開します。

あわせて、ブランド初のレザーバッグシリーズ「グルーヴコレクション」にもインクブルーカラーが登場。イタリアンレザーとデニムを組み合わせたデザインを採用し、クロスボディバッグなどをラインアップします。さらに、デニム素材のバケットハットやパッキングキューブも展開され、新色インクブルーで統一したトラベルアイテムを提案しています。

>> 旅行にも出張にも連れていきたい。そんな気持ちにさせるリモワの上品かつ爽やかな「インクブルー」のアイテムたち

3. 「NO STEP」がバッグに！ANAの新作が航空ファン心をくすぐる

ANAは、航空機に描かれるコーションマークをデザインに取り入れたオリジナルバッグシリーズ「Aircraft Mark」を発売しました。ラインアップはショルダーバッグ、ヘルメットバッグ、バックパックの3種類で、いずれもポリエステルツイル生地にボンディング加工を施し、日常使いから旅行まで幅広く活躍する実用的な仕様です。

バッグには「NO STEP」や「WARNING」など機体にある表示がデザインされ、赤いフライトタグやANAのボーイング777をモチーフにした刺繍ワッペンも付属しています。また、全モデルの背面にはキャリーケースのハンドルに通せるファスナーポケットを備え、移動時の利便性にも配慮されています。航空機ファンやANAファンはもちろん、普段使いしやすい洗練されたデザインも魅力のシリーズです。

>> 飛行機好きにはたまらない。ANAからコーションマークデザインのバッグ登場

4. “仕組みが見える”から面白い。コクヨの透明文具が誕生

コクヨが新たに展開する「TRANSPARENT MECHANISM」は、同社が120年にわたり培ってきた技術を透明なボディで表現した文具シリーズです。内部構造を見せることで、機械の仕組みや機能美を楽しめるデザインに仕上げられており、平成レトロブームで再注目されているスケルトン仕様の魅力を現代的に再解釈しています。

発売されたのは、「針なしステープラー＜ハリナックス＞コンパクトアルファ」、「2Way携帯ハサミ＜ハコアケ＞」、「テープのり＜ドットライナー＞」の3商品です。透明度の高い樹脂にわずかに色味を加えることで、高級感のある質感を実現し、可動部分にはアクセントカラーを採用して動きが分かりやすく工夫されています。カラーはWhite、Black、Red、Greenの4色展開で、懐かしさとモダンさを兼ね備えたデザインが特徴です。使うたびに技術力と美しさを実感できる魅力的なシリーズです。

>> メカニズム丸見え。コクヨのスケルトン文具「TRANSPARENT MECHANISM」が機能美を魅せる

5. 夏の腕元を格上げする、新生「マリンスター」の実力

ブローバの人気シリーズ「マリンスター」に、自動巻き機械式ムーブメントを搭載した新作ダイバーズスタイルウォッチ3モデルが登場しました。1970年代から愛され続けるマリンスターは、高い防水性能とスポーティーさに上質さを加えたデザインが特徴です。新モデルは、20気圧防水や逆回転防止ベゼル、蓄光仕様の針とインデックスなど、本格的なダイバーズ機能を備えています。特に、水面に差し込む光を表現したようなグラデーションダイヤルが印象的で、光の当たり方によって異なる表情を楽しめます。

41mmのケースサイズは存在感がありながらも着けやすく、ビジネスシーンにも自然に馴染みます。また、シースルーバックから42時間パワーリザーブの自動巻きムーブメントを鑑賞できる点も魅力です。ブラック、ブルー、グリーンの3種類を展開し、価格は6万4900円から。機械式時計の入門モデルとしても魅力的な一本です。

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＜文／GoodsPress Web編集部＞

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