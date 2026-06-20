意外と知らない「映画の損益分岐点」の仕組み 興行収入が制作費と同じでは赤字になる理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画独自解説家守鍬刈雄が「映画の損益分岐点って何？ #すぐわ #映画 #守鍬刈雄」を公開した。本動画では、SNSで話題になったベン・アフレックの発言をきっかけに、映画ビジネスにおける損益分岐点の複雑な仕組みを図解を用いて分かりやすく解説している。



例えば、制作費1億円、宣伝や広告にかかるP&A費に5000万円、合計1億5000万円を費やして制作した架空の映画「SUGUWA-MAN」を例に挙げる。一般的には「興行収入が1億5000万円に達すれば回収できるはず」と考えがちだ。しかし、守鍬氏は「実は違います」と語る。映画のチケット代はすべて映画会社の利益になるわけではなく、映画館と配給側で約半分ずつ分配されるからだ。



そのため、興行収入が1億5000万円だった場合、手元に戻ってくるのは7500万円にとどまり、7500万円の赤字となってしまう。投資した1億5000万円を回収してトントンにするためには、その倍の3億円の興行収入が必要となる。これが、業界内で「損益分岐点は制作費の2倍から3倍」と言われる理由である。さらに、配給を別会社に委託している場合は、宣伝や上映交渉の対価として配給会社に手数料が引かれるため、実際の損益分岐点はさらに高くなるという「映画ビジネスのリアル」を明かした。



しかし、映画の収入源は劇場のチケット代だけではない。公開終了後も、グッズ販売や動画配信、テレビ放送、リバイバル上映、海外展開などによって長期的に利益を生み出し続ける。そのため、公開直後の興行収入だけで赤字だと判断するのは早計であり、最終的な収支は「数年後にならないと分からない」と結論付けた。映画ビジネスの裏側にある事実を学ぶことで、今後のエンタメニュースの見方が大きく変わるような解説となっている。