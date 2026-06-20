【ChatGPT感覚で開発】OpenAIのAIエージェント「Codex」を最速で使いこなす実践術！ アプリ・Webサイト・動画・資料まで一気に作る方法！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【ChatGPT感覚で開発】Codex最新実践ガイド！ アプリ・Webサイト・動画・資料まで一気に作る方法！」を公開した。OpenAIが開発するAIエージェント「Codex」の最新機能と、非エンジニアでも使いこなせる実践的な活用法について解説している。



動画は3部構成で展開される。まず第一章では、Codexの現在地を紹介。2026年に入り、開発支援の枠を超えて幅広い仕事をこなす作業エージェントへと進化し、週間アクティブユーザー数が500万人を突破した事実が語られる。開発者だけでなく、アナリストやマーケターといった非エンジニア層にも利用が急拡大している背景が示された。



第二章では、開発系の実践法としてデスクトップアプリを使ったWebサイトとゲームの作成手順を実演。画像生成AIモデル「GPT-Image-2」を用いてUIのサンプル画像を生成し、それを基にWebサイトを構築する流れや、自律的に実装計画を立てる「プランモード」を活用したゲーム開発のプロセスが詳細に解説されている。



第三章では実務系の活用法に焦点を当て、豊富なプラグインを利用した動画やスライド資料、スプレッドシートの作成方法を披露。「HyperFrames by HeyGen」プラグインによる解説動画の自動生成や、テキスト原稿を要約して5枚のスライド資料を一気に構築する手順など、日々の業務効率を飛躍的に高めるテクニックが提示された。



「非エンジニアでも使いやすいデスクトップアプリが主力」となるCodex。日々のタスクをより高度かつ自動的に進めたいユーザーにとって、生産性を劇的に向上させる強力なツールとなることが結論付けられた。