【娘やめてもいいですか？】妻の小言から逃れていたせいで…「娘がSOS」＜第16話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第16話 ストレスの矛先になっていた娘【実父の気持ち】
【編集部コメント】
お父さん……お母さんを放っておいた自覚あるんじゃないですか……！！！ と猛烈に突っ込みたくなりますね。だったらもっと早くアイさんを救ってあげてほしかったです。けれど意外に言われないと動かない男性は多いのかもしれません。実はアイさんから連絡をもらっていたお父さん。その連絡内容とはいったい……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第16話 ストレスの矛先になっていた娘【実父の気持ち】
【編集部コメント】
お父さん……お母さんを放っておいた自覚あるんじゃないですか……！！！ と猛烈に突っ込みたくなりますね。だったらもっと早くアイさんを救ってあげてほしかったです。けれど意外に言われないと動かない男性は多いのかもしれません。実はアイさんから連絡をもらっていたお父さん。その連絡内容とはいったい……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙