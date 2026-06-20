【娘やめてもいいですか？】妻の小言から逃れていたせいで…「娘がSOS」＜第16話＞#4コマ母道場

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実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？　毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。

第16話　ストレスの矛先になっていた娘【実父の気持ち】



【編集部コメント】

お父さん……お母さんを放っておいた自覚あるんじゃないですか……！！！　と猛烈に突っ込みたくなりますね。だったらもっと早くアイさんを救ってあげてほしかったです。けれど意外に言われないと動かない男性は多いのかもしれません。実はアイさんから連絡をもらっていたお父さん。その連絡内容とはいったい……？

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙