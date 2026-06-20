Amazonはプライム会員向けセール「プライムデー」の概要を発表しました。2026年の開催期間は、7月10日（金）0時から13日（月）23時59分まで。事前に詳細を確認して、合計300万点以上の商品をそろえたビッグセールに備えておきましょう。

先行セールは7月7日から

開始前期間のセール「プライム先行セール」は、3日前の7月7日（火）0時から開催。家電やファッション、日用品の一部が先行して特別価格で提供されます。対象商品はプライムデー本セールでも販売されますが、在庫がなくなり次第、販売は終了となるので、気になる商品は先行セール期間中に入手しておくのがよさそうです。

ポイントアップキャンペーンと大抽選会を開催

期間中にエントリー後、対象期間中に合計1万円（税込）以上の買い物をすると、条件達成状況に応じて追加分のAmazonポイント（期間限定、還元上限1万ポイント）が還元されるポイントアップキャンペーンを開催。プライム会員は最大2.5％、Amazon Mastercardでの購入で3％、対象商品購入で7％、スポーツ・アウトドア用品やDIY用品購入で5.5％が追加で還元されます。大抽選会では、最大10万ポイントが当たるチャンスも。キャンペーンのエントリー期間は7月13日（月）23時59分まで、対象となる買い物期間は7月7日（火）0時から7月13日（月）23時59分まで。

新規にdアカウントを連携するユーザー向けのキャンペーンも実施します。初回購入額の10％（上限500ポイント）をdポイントで還元する他、dポイント500ポイントを利用して5000円（税込）以上を購入すると、最大10万ポイントが当たる抽選会に参加できます。キャンペーンのエントリー期間は7月13日（月）23時59分まで、対象となる買い物期間は7月7日（火）0時から7月13日（月）23時59分まで。

キャンペーンページ

注目商品をチェック

発表会で公開された一部の対象商品から、注目商品をピックアップしてご紹介します。気になったものは今から「ほしいものリスト」に入れておくのが吉。

今回の注目は、Apple製品でプライムデー初登場となる「iPhone Air」「Apple Watch SE 3」「AirPods Pro 3」。いずれも先行セールから出品され、7月10日からの本セールではさらに「iPhone 15」と「iPhone 16e」も特別価格で販売されます。

Amazonデバイスはセール価格が予告されていて、4月に発売されたばかりの「Fire TV Stick HD」は6980円（税込）が3780円（税込）に、「Kindle Colorsoft」の2025年モデルは3万9980円（税込）が2万9980円（税込）に、「Echo Dot Max」は1万4980円（税込）が8980円（税込）に。いずれも先行セールからセール価格で販売されます。

オーディオ関連も注目商品が目白押し。BoseのBluetoothスピーカー「Bose SoundLink Flex Portable Speaker LE (第2世代)」、ワイヤレスヘッドホン「Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代）」、Shokzの骨伝導イヤホン「OpenRun Pro 2 Mini」、Sonosのスマートスピーカー「Sonos Era 100」、ソニーの完全ワイヤレスイヤホン「Sony WF-1000XM5」といった商品がセール対象になっています。

レノボの12.1インチタブレット「Lenovo Idea Tab Plus タブレット」、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語版＋PSストアチケット」、DJIのアクションカメラ「Osmo Action 4」といった注目製品もラインアップしています。

HANAのオススメ商品は？

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6月16日に開催されたプライムデー記者発表会には、特別ゲストとして7人組ガールズグループHANAの皆さんが登壇。7月から放映されるテレビCM「ワクワク広がる」篇がお披露目された他、メンバーの皆さんが注目するセール対象商品が紹介されました。注目する商品には、TCLの「PlayCube 750 ポータブルプロジェクター」やdreameのロボット掃除機「L20 Ultra Complete」、32型の大型Androidタブレット「KTC MEGPAD」など、ガジェット好きの心をくすぐる商品も。これらは特設ページで公開されています。

特設ページ「HANAと一緒に新しいワクワクを見つけよう」