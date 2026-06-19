【お取り寄せ至高のスイーツ】有名4店舗のレーズンバターサンドを食べ比べ！手土産で絶対に外さない神アイテムはこれだ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TOKORO食品tv【お取り寄せスイーツ】」が、「【お取り寄せ】有名レーズン入りバターサンド4店舗一挙レビュー！食べ比べるなんて贅沢…個性丸出し美しすぎる作品スイーツ【六花亭/小川軒】No.147」を公開。

動画では、六花亭や小川軒など有名店のレーズンバターサンド4種類をお取り寄せし、手軽さから実際の味わいまでを徹底比較。それぞれの個性と魅力を紐解いている。



お取り寄せの条件として「手土産として渡せる最小単位」で注文できることを重視して選定。実食では、見た目の違いから生地の食感、クリームとレーズンの割合まで細かくチェックしていく。



六花亭の「マルセイバターサンド」については、生地がしっとり柔らかく、「じゅわトロ系のバターの味がして、すごい唾液分泌されちゃう」と表現。王道の味わいを高く評価した。

また、御茶ノ水小川軒については、真ん中に具材がぎゅっと詰まっており、洋酒の香りと味がはっきりと濃い「芳醇なレーズン」が際立つ大人向けの仕上がりだと語る。



そんな中、見事1位に選ばれたのは「鎌倉ウィッチ」。

サックリとしたほろほろのサブレ生地が特徴で、「中のレーズンとクリームが程よい甘さでクッキーの邪魔をしない」と絶賛。「これなら一気に2個も3個もいける」と太鼓判を押した。



王道の味から大人向けの芳醇な香り、サクサクのサブレ生地まで、店舗ごとに異なるレーズンバターサンドの奥深さが伝わる内容となっている。

贈る相手の好みや自分へのご褒美など、目的に合わせた「お取り寄せ選び」のヒントになるはずだ。