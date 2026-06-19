スーツアクター・清家利一さん死去 『シンケンジャー』腑破十臓や『キングオージャー』ダグデド・ドゥジャルダンなど
アクション監督、アクション俳優、スーツアクターの清家利一さんが死去したことが19日、分かった。オリコンニュースの取材に所属するジャパンアクションエンタープライズが「17日に亡くなりました」と明かした。
【写真】清家利一さんが演じたダグデドや腑破十臓
清家さんはジャパンアクションクラブ（JAC）に第14期生として入門。同期には『仮面ライダーBLACK』仮面ライダーBLACK役のスーツアクターとして知られる岡元次郎がいる。1985年の『電撃戦隊チェンジマン』でデビュー。アクション俳優として活躍した後、『轟轟戦隊ボウケンジャー』（2006）の大剣人ズバーンからスーツアクターとして再始動。『侍戦隊シンケンジャー』（2009）腑破十臓の怪人態、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022）ソノザの怪人態、『王様戦隊キングオージャー』（2023）デズナラク8世、ダグデド・ドゥジャルダン、『爆上戦隊ブンブンジャー』（2024）マッドレックス、デイモンサンダー、ワルイド・スピンドーなど悪役の幹部を務めることが多かった。アクションコーディネーター、殺陣師としても活躍した。
清家さんは今年4月に自身のSNSで入院を発表。5月には抗がん剤治療を受けていることを公表していた。
【写真】清家利一さんが演じたダグデドや腑破十臓
清家さんはジャパンアクションクラブ（JAC）に第14期生として入門。同期には『仮面ライダーBLACK』仮面ライダーBLACK役のスーツアクターとして知られる岡元次郎がいる。1985年の『電撃戦隊チェンジマン』でデビュー。アクション俳優として活躍した後、『轟轟戦隊ボウケンジャー』（2006）の大剣人ズバーンからスーツアクターとして再始動。『侍戦隊シンケンジャー』（2009）腑破十臓の怪人態、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022）ソノザの怪人態、『王様戦隊キングオージャー』（2023）デズナラク8世、ダグデド・ドゥジャルダン、『爆上戦隊ブンブンジャー』（2024）マッドレックス、デイモンサンダー、ワルイド・スピンドーなど悪役の幹部を務めることが多かった。アクションコーディネーター、殺陣師としても活躍した。
清家さんは今年4月に自身のSNSで入院を発表。5月には抗がん剤治療を受けていることを公表していた。