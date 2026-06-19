目黒蓮がラフに腰掛けた“脚長”際立つポーズを披露！ハーフアップヘア×柔らかなカーディガン姿に「かっこよすぎて二度見した」「美しさを更新してる」「髪が伸びるの早すぎる」の声

【写真＆動画】目黒蓮カナダでのオフショット／『Precious』表紙＆誌面未掲載カット／目黒蓮×BVLGARIのスペシャルムービー 他

Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramを更新。雑誌『Precious』撮影時のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。

■目黒蓮が森の中でのオフショット公開

目黒は「今日もお疲れ様です 自然の中での撮影最高だったな。」とつづり、5枚の写真を投稿した。

公開された写真では、目黒がハーフアップヘアにベージュのカーディガン、ブラックデニムを合わせたラフな装いで登場。苔むした倒木に腰掛け、片足を地面につけたポーズを披露しており、引きのカットではすらりとしたスタイルが目を引く。

さらに、森の中で柔らかな笑顔を浮かべる姿も披露。自然に囲まれたロケーションと穏やかな空気感が相まって、まるで絵画のような雰囲気を漂わせている。

この投稿にファンからは「森の妖精みたい」「神々しい」「イケメンすぎる」「髪が伸びるの早すぎる」「かっこよすぎて二度見した」「美しさを更新してる」「笑顔にやられた」などの声が寄せられている。

■芝生に寝転ぶオフショットも話題

目黒は別投稿でも、「おまたせ オフショット。表紙に選んでもらったカットだよ。」とつづり、芝生に寝転んだり座ったりする姿を公開。こちらも大きな注目を集めていた。

■『Precious』表紙ビジュアルも公開

なお、『Precious』の公式SNSによると、今回の撮影はカナダで実施されたもの。雄大な自然を背景に、目黒がブルガリのジュエリーをまとった姿が誌面に掲載されている。

同アカウントでは、表紙ビジュアルに加え、誌面カットや誌面掲載のスペシャルカットも公開されている。