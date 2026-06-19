【イオン限定】バーバパパとお出かけ！ トラベル＆デイリー雑貨が登場！
6月20日（土）から順次、「イオン」「イオンスタイル」226店舗と「イオンスタイルオンライン」にて、人気キャラクター「バーバパパ」とコラボレーションした雑貨・文具シリーズ27品目が、イオン限定で発売される。
＞＞＞バーバパパアイテムをチェック！（写真29点）
本シリーズは、これからの夏休みシーズンに向けて高まる旅行・イベント・レジャー需要の高まりにお応えする ”おでかけグッズ” 提案として企画されたもの。
近年は、フェスやイベントなどを楽しむ「コト消費」の高まりに加え、SNSでの ”持ち物共有” や ”推しアイテム投稿” を楽しむ「エモ消費」の広がりを受け、キャラクター雑貨の人気が拡大しており、「持ち運びやすさ」と「気分が上がるデザイン」を兼ね備えたアイテムへのニーズが高まっている。
こうした中イオンリテールでは、やさしく温かみのある世界観から世代を超えて親しまれ、旅行やイベントといった楽しいシーンとも相性が良いカラフルで変身するユニークなキャラクター性が魅力のバーバパパとコラボレーション。
この夏のお出かけやトラベルシーンを想定し、チケットホルダーやマルチケース、カラビナ付きポーチなど、整理・収納・携帯性に優れ、多機能で実用性の高いアイテムを取り揃えている。
また、ノートやメモ、ペンケースのほか、ぷっくりシール・フレークシール、キーホルダーなど近年人気の ”デコ需要” にも応えて、幅広いシーンでお楽しみいただける。
絵柄は、バーバパパたちファミリーが飛行機やヘリコプター、車、パラシュートに変身して旅をエンジョイしたり、ハート・スワンのモチーフに変身してLoveを感じるような、バーバパパならではのキャラクターたちの世界観が広がるデザインを採用し、旅行中や勉強中も ”持っているだけで気分が上がる” アイテムとしておすすめだ。
＞＞＞バーバパパアイテムをチェック！（写真29点）
本シリーズは、これからの夏休みシーズンに向けて高まる旅行・イベント・レジャー需要の高まりにお応えする ”おでかけグッズ” 提案として企画されたもの。
近年は、フェスやイベントなどを楽しむ「コト消費」の高まりに加え、SNSでの ”持ち物共有” や ”推しアイテム投稿” を楽しむ「エモ消費」の広がりを受け、キャラクター雑貨の人気が拡大しており、「持ち運びやすさ」と「気分が上がるデザイン」を兼ね備えたアイテムへのニーズが高まっている。
この夏のお出かけやトラベルシーンを想定し、チケットホルダーやマルチケース、カラビナ付きポーチなど、整理・収納・携帯性に優れ、多機能で実用性の高いアイテムを取り揃えている。
また、ノートやメモ、ペンケースのほか、ぷっくりシール・フレークシール、キーホルダーなど近年人気の ”デコ需要” にも応えて、幅広いシーンでお楽しみいただける。
絵柄は、バーバパパたちファミリーが飛行機やヘリコプター、車、パラシュートに変身して旅をエンジョイしたり、ハート・スワンのモチーフに変身してLoveを感じるような、バーバパパならではのキャラクターたちの世界観が広がるデザインを採用し、旅行中や勉強中も ”持っているだけで気分が上がる” アイテムとしておすすめだ。
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