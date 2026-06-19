中東・ホルムズ海峡の封鎖状態が３か月ぶりに解かれたことを受け、日本関連船舶がペルシャ湾外に向けて海峡を航行したことが、船舶運航情報「マリントラフィック」のデータからわかった。

米国とイランの両大統領が１７日、軍事行動の即時終結を宣言する覚書にそれぞれ署名し、湾内にとどまっていた多数の船舶でも通過の動きが本格化するとみられる。

マリントラフィックによると、鹿児島・喜入を目的地とするサウジアラビア船籍の原油タンカーは１８日、ホルムズ海峡東のオマーン湾で位置情報の発信を再開した。４月中旬にペルシャ湾内で位置情報を切っており、海峡通過後、湾外で発信を再開したとみられる。

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）沖にいた日本企業運航の原油タンカー「ＴＥＮＺＡＮ」がホルムズ海峡に向かい、１８日夜、海峡に入ったことが確認された。政府関係者によると、日本人が乗船しているという。

国土交通省などによると、ペルシャ湾内の日本関係船舶は１８日時点で３８隻あり、約９００人が取り残されている。木原官房長官は１９日午前の記者会見で、「すべての船舶のホルムズ海峡通過が一刻も早く実現するよう、引き続きあらゆる外交努力を続けていく」と語った。

米ブルームバーグ通信は、シグナル・グループのデータに基づき、約６２００万バレルの原油を積載可能な超大型タンカー３２隻がペルシャ湾内に足止めされていると報じている。日本関連船舶以外でも海峡通過の動きが本格化しており、米国のバンス副大統領は１８日の会見で、「昨夜、ホルムズ海峡を通過した原油は１２５０万バレルで、紛争開始以来最も多かった」と述べた。イランは２夜連続で海峡の船舶を攻撃しなかったと指摘し、合意が履行されているとの認識を示した。

米中央軍は１８日、イラン船舶を対象とした海上封鎖措置を解除し、イランの港や沿岸を発着する全ての往来が可能となったと発表した。双方の合意内容が完全に履行されているかを確認するため、米軍の艦船は周辺海域にとどまるという。

ホルムズ情勢の正常化期待を背景に、原油価格は落ち着きを取り戻しつつある。１８日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の７月渡し価格の終値は、前日比０・２５％安の１バレル＝７６・６０ドルだった。

１００ドルを突破した３月上旬に比べ、２割以上低い水準にある。