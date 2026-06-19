ドーピングトーキング２…囲碁将棋・文田が一般人大喜利大会で惨敗？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務めるABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング２』#１を６月17日（水）夜10時より放送した。
『ドーピングトーキング』は、芸人が「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、その体験を話芸で披露するトークバラエティ番組。本番組で語られるエピソードはすべて“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した初卸し。シーズン２からはMCを務める霜降り明星・粗品が、「おもしろすぎる話」と思った時には100万円が贈呈される。
シーズン２の初回となる６月17日（水）の放送では、番組初登場となる蓮見翔（ダウ90000）、濱田祐太郎をはじめ、阪本（マユリカ）、中谷（マユリカ）、文田大介（囲碁将棋）が出演。「極限の仕事 伝説の爆弾処理班員（マユリカ/阪本）」「願いが叶う能力“RAS”を持つ！？コンカフェ嬢（マユリカ/中谷）」「コメダ珈琲店のポイントで１位を目指す１ヶ月（ダウ90000/蓮見翔）」「タイプの声に会いたい…セクシー女優と禁断の恋（濱田祐太郎）」「変装で参戦！アンダーグラウンド大喜利大会（囲碁将棋/文田大介）」といった番組のためだけの体験談が芸人たちの話芸のもと語られた。
囲碁将棋・文田は、「自身の正体を隠した状態で何かすごいことを成し遂げたい」と思い立ったと話し、SNSで見つけた秋葉原の“大喜利カフェ”へ正体を隠した変装姿で潜入した体験談を披露。「プロの芸人として、ここでは無双できるだろうと思っていた」と参戦前の自信を明かす文田だが大喜利が始まると状況は一変。参加者たちはお題が出た瞬間に次々と手を挙げるだけでなく、回答のクオリティも高かったといい、文田は「全然思い浮かばなかった」と苦戦したことを告白。さらに、ようやく思いついた回答を披露するも「信じられないくらいスベった」と振り返り、「今までライブとかで大喜利をやってウケていたけど、自分って知られてる上でやってたからなんだなと思った」と反省。結果はまさかの「24人中21位だった」と明かされると、粗品は「え、文田さんが？」と騒然。スタジオからも「え!?」「低っ！恥ずかし！」と驚きの声が。
その後、本来は“大喜利で無双したあとに正体を明かす”という計画だったものの、21位という結果に動揺したまま「囲碁将棋の文田でした」と正体を明かしてしまったという文田。スタジオは「え!?そこで1?」と再び笑いに包まれる。さらに文田は、「このままでは帰れない」と大会上位者へエキシビションマッチを自ら依頼するも思うように結果を残せず再び惨敗。「マスター（=粗品）にも行ってほしい！大喜利カフェ」と勧める文田に粗品は「行きたないですって！」と即答し、スタジオの笑いを誘った。
続いてトークを披露したのは、番組初出演となる濱田祐太郎。先天性の視覚障害をもつ濱田は、「女性の好みは基本的に声で判断する」と明かし、「一番声が可愛いと思っている」というセクシー女優・唯井まひろとのデートを実現させたことを語る。今回のデートでは、香水作り体験や食事を楽しんだそうで、初対面で唯井の声を聞いた濱田は、「イメージよりもさらに可愛かった」「一目惚れじゃないですけど、“ひと耳ぼれ”しました」と告白。また、目の見えない濱田を自然にサポートする唯井の優しさにも惹かれたそうで、「肩を持って誘導してもらったり、一つひとつ香りの名前を言って嗅がせてくれたり、めちゃくちゃ雰囲気良く過ごせた」と回顧。
さらに、香水作りで完成した香水を交換し、２ショット写真も撮影。その後訪れた店では、お酒を片手に恋愛観について語り合ったといい、「ずっと一緒にいるのは難しい。結婚するならマンションは一緒だけど部屋は別が理想」という価値観まで一致したことを明かす。
そんな中、濱田は勇気を出してLINE交換を申し込み、見事連絡先を交換することに成功。「今日はありがとうございました」とメッセージをもらった後、「またご飯行きましょう」と送ったものの、１週間返事が返ってきていないと告白。これに粗品が「いやぁまぁまぁまぁ……」と反応すると、濱田は「いや行けたでしょ！香水の写真とかめっちゃ笑顔だったじゃん！」と猛アピールし、スタジオを大いに沸かせた。
ほかにも、コメダ珈琲店をこよなく愛するダウ90000・蓮見は、ポイント獲得ランキング月間１位を目指すべく１ヶ月間の挑戦を敢行。１日に何軒も店舗をハシゴする強者常連たちとの戦いの記録を語ったほか、マユリカ・阪本は、国連で行われる爆弾の専門家会議に日本代表として参加する“伝説の爆弾処理班員”へインタビューを敢行。さらに、マユリカ・中谷は、“願いが叶う能力”を持つというコンカフェ嬢を取材し、実際にスタジオで“RAS能力”をかけたというスクラッチを開封するなど、個性豊かなドーピングトークの数々でスタジオを盛り上げた。本放送は無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
『ドーピングトーキング』は、芸人が「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、その体験を話芸で披露するトークバラエティ番組。本番組で語られるエピソードはすべて“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した初卸し。シーズン２からはMCを務める霜降り明星・粗品が、「おもしろすぎる話」と思った時には100万円が贈呈される。
囲碁将棋・文田は、「自身の正体を隠した状態で何かすごいことを成し遂げたい」と思い立ったと話し、SNSで見つけた秋葉原の“大喜利カフェ”へ正体を隠した変装姿で潜入した体験談を披露。「プロの芸人として、ここでは無双できるだろうと思っていた」と参戦前の自信を明かす文田だが大喜利が始まると状況は一変。参加者たちはお題が出た瞬間に次々と手を挙げるだけでなく、回答のクオリティも高かったといい、文田は「全然思い浮かばなかった」と苦戦したことを告白。さらに、ようやく思いついた回答を披露するも「信じられないくらいスベった」と振り返り、「今までライブとかで大喜利をやってウケていたけど、自分って知られてる上でやってたからなんだなと思った」と反省。結果はまさかの「24人中21位だった」と明かされると、粗品は「え、文田さんが？」と騒然。スタジオからも「え!?」「低っ！恥ずかし！」と驚きの声が。
その後、本来は“大喜利で無双したあとに正体を明かす”という計画だったものの、21位という結果に動揺したまま「囲碁将棋の文田でした」と正体を明かしてしまったという文田。スタジオは「え!?そこで1?」と再び笑いに包まれる。さらに文田は、「このままでは帰れない」と大会上位者へエキシビションマッチを自ら依頼するも思うように結果を残せず再び惨敗。「マスター（=粗品）にも行ってほしい！大喜利カフェ」と勧める文田に粗品は「行きたないですって！」と即答し、スタジオの笑いを誘った。
続いてトークを披露したのは、番組初出演となる濱田祐太郎。先天性の視覚障害をもつ濱田は、「女性の好みは基本的に声で判断する」と明かし、「一番声が可愛いと思っている」というセクシー女優・唯井まひろとのデートを実現させたことを語る。今回のデートでは、香水作り体験や食事を楽しんだそうで、初対面で唯井の声を聞いた濱田は、「イメージよりもさらに可愛かった」「一目惚れじゃないですけど、“ひと耳ぼれ”しました」と告白。また、目の見えない濱田を自然にサポートする唯井の優しさにも惹かれたそうで、「肩を持って誘導してもらったり、一つひとつ香りの名前を言って嗅がせてくれたり、めちゃくちゃ雰囲気良く過ごせた」と回顧。
さらに、香水作りで完成した香水を交換し、２ショット写真も撮影。その後訪れた店では、お酒を片手に恋愛観について語り合ったといい、「ずっと一緒にいるのは難しい。結婚するならマンションは一緒だけど部屋は別が理想」という価値観まで一致したことを明かす。
そんな中、濱田は勇気を出してLINE交換を申し込み、見事連絡先を交換することに成功。「今日はありがとうございました」とメッセージをもらった後、「またご飯行きましょう」と送ったものの、１週間返事が返ってきていないと告白。これに粗品が「いやぁまぁまぁまぁ……」と反応すると、濱田は「いや行けたでしょ！香水の写真とかめっちゃ笑顔だったじゃん！」と猛アピールし、スタジオを大いに沸かせた。
ほかにも、コメダ珈琲店をこよなく愛するダウ90000・蓮見は、ポイント獲得ランキング月間１位を目指すべく１ヶ月間の挑戦を敢行。１日に何軒も店舗をハシゴする強者常連たちとの戦いの記録を語ったほか、マユリカ・阪本は、国連で行われる爆弾の専門家会議に日本代表として参加する“伝説の爆弾処理班員”へインタビューを敢行。さらに、マユリカ・中谷は、“願いが叶う能力”を持つというコンカフェ嬢を取材し、実際にスタジオで“RAS能力”をかけたというスクラッチを開封するなど、個性豊かなドーピングトークの数々でスタジオを盛り上げた。本放送は無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.