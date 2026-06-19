お笑いトリオ、ネルソンズの和田まんじゅう（40）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。空港で遭遇した“大男”に感謝した。

この日は「やっぱり…カッケェ話 令和に通じる男の美学」と題し、カッコいいと感じた瞬間のエピソードを披露した。

和田は「1カ月ぐらい前に、福岡の空港で180（センチ）ぐらいある大男3人組に声をかけられたんです」と回想。あいさつをして別れたが、その後搭乗口で再会し「大男3人、僕、後ろにも大男が十何人並んで。何の集団だろうと思って」と体格のいい男性たちに囲まれたという。

すると「その中の若手の大男が、『これやってもらえよ』みたいな」と暗に自身にキレ芸を求める雰囲気が作られ始めたといい、「絡まれたらマジで嫌だなと思って。他の人もいるから」と困惑。「そしたらその中の1人、さっき声かけてくれた人がそいつに向かって『自分がやられて嫌なことは人にすんな』って」と一喝して場を収めたという。

和田は「調べたんです。その日福岡で何かあったかなって。俺全然野球詳しくないんですけど、オリックスの宗選手だったんです」と、それがオリックス宗佑磨内野手だったことが判明。「好きになりましたね」としつつ、「ただ、宗さんかは分からない。多分宗さん」と不安げにして笑いを誘った。