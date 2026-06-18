「news every.」は出産に密着も…崖の上のヤギ「ポニョ」天国へ 千葉・佐倉市は追悼企画を行う予定
『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「崖の上のヤギ『ポニョ』天国へ 『news every.』は出産に密着も…」についてお伝えします。
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記者（2020年7月）
「走り出しました、今、ヤギが走り出しました」
およそ6年前、その姿は千葉県佐倉市の斜面に。「崖の上のヤギ」と話題になったヤギの女の子「ポニョ」です。
およそ3か月の斜面生活の末、捕獲され、佐倉市の「草ぶえの丘」に引き取られると、あっという間に人気者に。
しかし、施設は16日、ポニョの死を発表しました。
佐倉草ぶえの丘HPより
「6月16日にポニョが天国へ旅立ちました」
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ある時は、「サギ」と「ヤギ」をかけたダジャレから、「特殊詐欺撲滅大使」に任命されることも。
佐倉警察署署長（当時 2020年10月）
「ポニョさま、あなたを佐倉警察署管内の電話 de 詐欺撲滅大使に委嘱します」
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そして2023年、『news every.』が密着したのはポニョの出産です。
千葉・佐倉市 園長（当時）
「頑張ろう！ポニョ。頑張って！あ！！」
news every.
「あ！出てきた！」
千葉・佐倉市 園長（当時）
「タオル！タオル持ってきて！」
後に「佐助」「草助」と名付けられる双子の男の子を産み、お母さんになりました。
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明るい話題を振りまき、人々に愛されてきたポニョ。小腸狭さくになったためか、今年3月下旬ごろからエサを食べられなくなり、獣医師による治療を受けていたといいます。
佐倉市のコメント
「ポニョはまだ若いのにお別れとなって残念です。今まで応援して頂いた方に心より感謝申し上げます」