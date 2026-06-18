「言葉尻を取る方が悪い」専門家が提言する自衛隊の国際標準化と実態に即した用語復活の必要性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ハテナの探究 京都産業大学」で「なぜ自衛隊は軍隊用語を避けるのか？国際標準化で変わる階級名と『愛される武装部隊』の矛盾」を公開した。動画では、法学部の岩本誠吾教授が自衛隊独自の階級名や部隊名が抱える問題点と、実態に即した「軍事用語」へと統一する必要性について提言している。



動画の背景として、自民党と日本維新の会による自衛隊の階級や服制の国際標準化に向けた合意に触れ、世界で「大将」や「中将」などと呼ばれる階級が、自衛隊では「将」「佐」「尉」など独自の名称になっていると説明。この背景には、戦後の軍事アレルギーや警察予備隊からの歴史的経緯、憲法9条への配慮があり、国民に受け入れられやすい「耳に心地よい言葉に置き換えた」結果、「奇妙奇天烈な日本語」になったと解説した。



さらに、用語と実態の乖離による弊害に言及する。例えば、ヘリコプターを搭載する「いずも型護衛艦」は垂直離着陸機も搭載可能であり、「完全に空母」であるにもかかわらず「護衛艦」と呼称している矛盾を指摘。また、英語の「Self-Defense」は正当防衛を意味するため海外で誤解を生むと説明しつつも、実は北部方面隊を「Northern Army」、政府専用機を「Japanese Air Force」と呼ぶなど、英語表記ではすでに世界標準の軍事用語が使われている事実をフリップで示しつつ明らかにした。



最後に岩本教授は、軍事用語を復活させると軍国主義化するといった批判に対し、「言葉尻を取る方が悪い」と反論。自衛隊という組織の実態を国民が正確に把握するためにも、言葉からアプローチし、実態に合った用語を使うことで正しい議論の土台を作るべきだと訴えかけた。