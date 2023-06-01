女子ネーションズリーグ

バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が17日に行われ、日本はセルビアを3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）で撃破した。第1セットには国際実況が絶叫する佐藤淑乃のスーパープレーがあった。

フルセットの死闘を制し、第1週のカナダ大会から無傷5連勝とした日本。第1セット、守備で魅せたのは佐藤だった。

12-15からセルビアのサーブ。日本のスパイクは相手ブロックに阻まれたが、佐藤が倒れこみながらレシーブ。さらに日本選手に当たって自身の元に来たボールを、倒れた状態のまま右手で相手コートに返した。その後、佐藤のブロックで得点を挙げた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」公式Xは、「ヨシノはこれをどうやったんだ？」として、このシーンを公開。実況も絶叫するスーパープレーに、X上の海外ファンも驚きを隠せない。

「なんてこった」

「クレイジーだわ」

「寝ながら打ってる」

「VNLで最も美しいプレーだ」

「文字通りのフロアディフェンスだね（笑）」

「よくやった」

日本は18日は試合がなく、19日にチェコと対戦する。



（THE ANSWER編集部）