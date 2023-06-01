女子バレー日本に困惑「どうやったんだ？」 衝撃守備に「クレイジー」「文字通りの…」海外唸る
女子ネーションズリーグ
バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が17日に行われ、日本はセルビアを3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）で撃破した。第1セットには国際実況が絶叫する佐藤淑乃のスーパープレーがあった。
フルセットの死闘を制し、第1週のカナダ大会から無傷5連勝とした日本。第1セット、守備で魅せたのは佐藤だった。
12-15からセルビアのサーブ。日本のスパイクは相手ブロックに阻まれたが、佐藤が倒れこみながらレシーブ。さらに日本選手に当たって自身の元に来たボールを、倒れた状態のまま右手で相手コートに返した。その後、佐藤のブロックで得点を挙げた。
国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」公式Xは、「ヨシノはこれをどうやったんだ？」として、このシーンを公開。実況も絶叫するスーパープレーに、X上の海外ファンも驚きを隠せない。
「なんてこった」
「クレイジーだわ」
「寝ながら打ってる」
「VNLで最も美しいプレーだ」
「文字通りのフロアディフェンスだね（笑）」
「よくやった」
日本は18日は試合がなく、19日にチェコと対戦する。
（THE ANSWER編集部）