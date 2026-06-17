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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が「【Amazonプライムデー】買う前に絶対やるべきキャンペーンまとめ！無料サブスク・支払い還元・ポイント抽選を一気にチェック」を公開した。動画では、7月10日から13日にかけて開催される「Amazonプライムデー」と、7月7日から始まる先行セールに向けた、事前準備やお得なキャンペーン情報を解説している。



絶対に行うべきこととして、まず「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを推奨。プライム会員やAmazon Mastercardの利用、特定カテゴリ（花王やSK-II、スポーツ・アウトドア用品など）の購入を組み合わせることで、ポイント還元率がアップする仕組みを紹介した。また、Amazonプライム会員になることで得られる配送料無料や「Prime Video」の視聴など7つのメリットに言及し、セールに向けた会員登録を勧めている。



さらに、サブスクリプションサービスの無料体験を3つピックアップ。「Audible」が3か月無料に加えてKindle本に使える300円分クーポンがもらえる点に触れ、「この時点で4,500円お得になるわけですよ」と熱弁。「Amazon Music Unlimited」が4か月無料、「Kindle Unlimited」が3か月0円で利用できる点も挙げた。また、支払い方法の工夫として、初めての「メルペイ」ネット決済で40%還元になるキャンペーンや、対象者限定の「Amazon Pay」決済で最大20%還元になることなども紹介。加えて、Amazon Payを利用した国内旅行予約が最大6,000円オフになるプライム会員限定キャンペーンも取り上げている。



動画の終盤では、クリックするだけで最大12,000ポイントが当たるふるさと納税の抽選や、各種クレジットカード、dポイントを利用した高額ポイント抽選キャンペーンを解説。おにまるちゃんねるは、今後「スタンプラリー」などの追加キャンペーンが発表されると予測し、「追加され次第、もう完璧に貼っておきますので」と概要欄の活用を視聴者に呼びかけた。