米軍が去った後、子どもたちに“異変”が起きた イラク戦争が残した見えない傷
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2003年に始まったイラク戦争から、20年以上が経った。
当時、アメリカのブッシュ政権は、イラクのサダム・フセイン政権が大量破壊兵器を保有していると主張し、イギリスなどとともに軍事攻撃に踏み切った。しかし、戦争後、イラクで大量破壊兵器は見つからなかった。
それでも戦争は始まり、サダム政権は倒れ、イラク社会には深い傷が残された。
フリーランス国際協力師の原貫太氏は、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「【異常事態】子供たちに何が…アメリカが隠したい『イラク戦争の闇』」の中で、イラク戦争を「戦闘が終わった後に何が残されたのか」という視点から取り上げている。
原氏が2025年5月に取材したのは、イラク西部の街ファルージャ。2004年、米軍と武装勢力の激しい戦闘が行われ、多くの民間人も犠牲になった場所だ。
動画の中で原氏は、ファルージャにある集団墓地を訪れる。そこには、戦闘で亡くなった人々の墓が広がっていた。なかには子どもたちの小さな墓もあり、身元が分からないまま、番号だけが記された墓も残されている。
しかし、ファルージャで語られてきた戦争の後遺症は、墓地だけではない。
もう一つ、避けて通れない場所がある。ファルージャ総合病院だ。
この病院では、戦争後、先天的な疾患を持つ子どもが増えたのではないかという懸念が、現地の医師や支援者たちの間で長く語られてきた。無脳症、水頭症、小頭症、口唇口蓋裂、先天性心疾患など、重い疾患を持つ赤ちゃんが生まれていたという証言も紹介される。
その背景として、米軍が使用した兵器や環境汚染との関係を疑う声がある。動画では、劣化ウラン弾、白リン弾、サーモバリック爆弾、米軍基地周辺の廃棄物を燃やすバーンピットなど、戦争後の健康被害につながりうる要素にも触れている。
ただし、原氏は動画の中で重要な留保も置いている。
「この兵器が使われたから、この病気が増えた」と短絡的に因果関係を断定することはできない。関係を明らかにするには、長期的な調査や慎重な科学的検証が必要だ。
それでも、現地で子どもたちの状態を見続け、データを集め、声を上げてきた医師や支援者がいること。そして、戦争で使われた兵器や環境汚染への不安を抱えながら、子どもを育てている家族がいること。これは、見過ごしてはいけない現実だ。
原氏は動画の中で、「兵器はその場で人を殺傷するだけではありません」と語る。
爆弾や砲弾、不発弾、燃やされた廃棄物、破壊された建物から出る有害物質は、戦闘が終わった後も、土地や水、空気、そして人々の健康への不安として現地社会に残り続けることがある。
ニュースでは、戦争が始まった、大規模な攻撃があった、街が制圧された、軍隊が撤退した、という出来事が「点」として報じられる。爆撃の映像や建物が崩れる場面はニュースになる。
しかし、戦争から何年も経った後に、病院でデータを集め続ける医師や、汚染への不安と向き合う地域の人々の姿は、同じようには報じられにくい。
戦争を始めた側は、いつか撤退できる。軍隊は国へ帰ることができ、政治家は次の外交課題へ進み、メディアも別のニュースへ移っていく。
しかし、攻撃された側の人々は、その土地から簡単には撤退できない。
動画本編では、原氏がイラク・ファルージャで撮影した現地映像と、20年以上イラクで支援活動を続ける高遠菜穂子さんの証言を交えながら、イラク戦争が現地に残した「戦争の後遺症」を詳しく解説している。
当時、アメリカのブッシュ政権は、イラクのサダム・フセイン政権が大量破壊兵器を保有していると主張し、イギリスなどとともに軍事攻撃に踏み切った。しかし、戦争後、イラクで大量破壊兵器は見つからなかった。
それでも戦争は始まり、サダム政権は倒れ、イラク社会には深い傷が残された。
フリーランス国際協力師の原貫太氏は、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「【異常事態】子供たちに何が…アメリカが隠したい『イラク戦争の闇』」の中で、イラク戦争を「戦闘が終わった後に何が残されたのか」という視点から取り上げている。
原氏が2025年5月に取材したのは、イラク西部の街ファルージャ。2004年、米軍と武装勢力の激しい戦闘が行われ、多くの民間人も犠牲になった場所だ。
動画の中で原氏は、ファルージャにある集団墓地を訪れる。そこには、戦闘で亡くなった人々の墓が広がっていた。なかには子どもたちの小さな墓もあり、身元が分からないまま、番号だけが記された墓も残されている。
しかし、ファルージャで語られてきた戦争の後遺症は、墓地だけではない。
もう一つ、避けて通れない場所がある。ファルージャ総合病院だ。
この病院では、戦争後、先天的な疾患を持つ子どもが増えたのではないかという懸念が、現地の医師や支援者たちの間で長く語られてきた。無脳症、水頭症、小頭症、口唇口蓋裂、先天性心疾患など、重い疾患を持つ赤ちゃんが生まれていたという証言も紹介される。
その背景として、米軍が使用した兵器や環境汚染との関係を疑う声がある。動画では、劣化ウラン弾、白リン弾、サーモバリック爆弾、米軍基地周辺の廃棄物を燃やすバーンピットなど、戦争後の健康被害につながりうる要素にも触れている。
ただし、原氏は動画の中で重要な留保も置いている。
「この兵器が使われたから、この病気が増えた」と短絡的に因果関係を断定することはできない。関係を明らかにするには、長期的な調査や慎重な科学的検証が必要だ。
それでも、現地で子どもたちの状態を見続け、データを集め、声を上げてきた医師や支援者がいること。そして、戦争で使われた兵器や環境汚染への不安を抱えながら、子どもを育てている家族がいること。これは、見過ごしてはいけない現実だ。
原氏は動画の中で、「兵器はその場で人を殺傷するだけではありません」と語る。
爆弾や砲弾、不発弾、燃やされた廃棄物、破壊された建物から出る有害物質は、戦闘が終わった後も、土地や水、空気、そして人々の健康への不安として現地社会に残り続けることがある。
ニュースでは、戦争が始まった、大規模な攻撃があった、街が制圧された、軍隊が撤退した、という出来事が「点」として報じられる。爆撃の映像や建物が崩れる場面はニュースになる。
しかし、戦争から何年も経った後に、病院でデータを集め続ける医師や、汚染への不安と向き合う地域の人々の姿は、同じようには報じられにくい。
戦争を始めた側は、いつか撤退できる。軍隊は国へ帰ることができ、政治家は次の外交課題へ進み、メディアも別のニュースへ移っていく。
しかし、攻撃された側の人々は、その土地から簡単には撤退できない。
動画本編では、原氏がイラク・ファルージャで撮影した現地映像と、20年以上イラクで支援活動を続ける高遠菜穂子さんの証言を交えながら、イラク戦争が現地に残した「戦争の後遺症」を詳しく解説している。
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