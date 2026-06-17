この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「イスラム国」を生んだのは誰か イラク戦争が残した“怪物”の正体

イスラム国が「ある地域」で勢力を拡大しています

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