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YouTubeチャンネル「中川夫婦のナカショーチャンネル」が、「【先行】GoPro Mission1 新製品発表会に行ってきた!!【Vlog】」と題した動画を公開しました。今回は「MicchiVlogミッチーブログ」のミッチーさんに同行し、GoProの新製品「Mission1 SERIES」の発表会に参加した様子をVlog形式でお届けしています。



夜中に出発し、サービスエリアでの休憩や朝食を挟みながら、会場となる東京の神田明神ホールへ向かいます。会場前では「DIY EveryDay・DIYチャンネル」のタスクさんとも合流。ホール内に展示された「Mission1」や「Mission1 PRO」、さらにはグリップやワイヤレスマイクなどのアクセサリーを前に、「わぁ～！カッコイイ～！！」と開始前から期待が高まる様子を見せました。



発表会では、新世代のGoProで撮影された初公開の映像とともに、各モデルのスペックやセット内容が解説されました。「Mission1 PRO」は50MPの1インチセンサーを搭載し、交換レンズに対応したマウントを備えていることが明かされています。



発表会終了後のタッチ＆トライコーナーでは、いよいよ実機を手に取って操作感をチェック。自撮り用のフロント画面の機敏な動作や、液晶の綺麗さを確認したほか、マウントアダプターを介してマイクロフォーサーズのレンズを装着できる仕様に触れています。さらに、内蔵NDフィルターはないものの、アタッチメントとして専用のNDフィルターが用意されていることを画面上で確認。また、スローモーション機能については「960FPSはマジでスゴイ」と、その性能の高さに驚く場面もありました。スマホなどを外部モニターとして使えばマニュアルフォーカス時のピーキングも可能と推測するなど、クリエイター目線で細かくレビューしています。



帰りの車内では、参加者同士で感想を語り合い、大満足の様子で東京を後にしました。最新アクションカメラの驚きの進化と、クリエイターたちのリアルな反応が楽しめる本動画。新製品の購入を検討している方は、ぜひ彼らのレビューを参考にしてみてはいかがでしょうか。