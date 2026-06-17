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YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が「【賛否両論!?】港区超一等地の物件が破格の値段だったが、目の前には墓が広がっていた。」を公開した。動画では、ゴリラ氏と宅建士の南氏が、港区白金高輪のフルリノベーション済み高級マンションを内見し、その魅力と特殊な眺望について評価している。



物件は、白金高輪駅から徒歩2分の好立地にある築28年、広さ約85平米の2LDK。室内はフルリノベーションされており、玄関には調湿・消臭効果のある壁材「エコカラット」を採用している。20畳のL字型リビングは折り上げ天井で開放感があり、黒を基調としたコの字型キッチンなど、デザイン性と実用性を兼ね備えた設備が目を引く。水回りも充実しており、テレビ付きで透明なガラス扉を採用した浴室など、高級感あふれる仕様となっている。



一方で、広いL字型バルコニーに出ると、目の前には広大な墓地が広がる「お墓ビュー」の景色が現れる。南氏はこの眺望について、心理的な抵抗感が生じる可能性に触れつつも、前面に高い建物がないため「抜け感はめちゃくちゃいい」と語り、日当たりや開放感の面ではプラスに働く点も指摘した。



気になる価格は「2億1,900万円」と発表された。南氏は、白金高輪という立地と広さを考慮すれば「まあこんなもんか」と妥当な価格感であるとしつつも、眺望の好みが分かれる点を考慮し、おすすめ度を10段階中「6」と評価。都心の利便性と圧倒的な抜け感を重視する層にとって、検討の余地がある物件であると締めくくった。