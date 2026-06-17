Snow Man宮舘涼太、有名芸術家と親戚だった「初めて知った」「さらっとすごいこと言ってる」と話題
【モデルプレス＝2026/06/17】Snow Manの宮舘涼太が16日、TBS系「THE神業チャレンジ」（よる7時〜）に出演。有名芸術家が親戚にあたることを明かした。
【写真】スノ宮舘涼太の親戚による壮大な遺作
この日、宮舘は映画「黒牢城」にて共演している俳優の本木雅弘、青木崇高とともに同番組に出演。ホテルに潜むフェイク作品を見破る企画「神業フェイク」に挑んだ。鉛筆で描かれた絵はどれか見極める中で、宮舘は「僕、遠い親戚が岡本太郎なんですよ」と芸術家の岡本太郎さんが親戚にあたることを告白。即興で本木を描くようリクエストを受け挑戦するも、その絶妙な仕上がりにスタジオは笑いに包まれた。これを受け、青木が「特徴は出てるよね」とフォローするも、宮舘は「絵心ないです」と答え、笑いを誘っていた。
この放送を受け、視聴者からは「初めて知った」「衝撃」「びっくり」「さらっとすごいこと言ってる」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ宮舘涼太の親戚による壮大な遺作
◆宮舘涼太、遠い親戚が有名人
この日、宮舘は映画「黒牢城」にて共演している俳優の本木雅弘、青木崇高とともに同番組に出演。ホテルに潜むフェイク作品を見破る企画「神業フェイク」に挑んだ。鉛筆で描かれた絵はどれか見極める中で、宮舘は「僕、遠い親戚が岡本太郎なんですよ」と芸術家の岡本太郎さんが親戚にあたることを告白。即興で本木を描くようリクエストを受け挑戦するも、その絶妙な仕上がりにスタジオは笑いに包まれた。これを受け、青木が「特徴は出てるよね」とフォローするも、宮舘は「絵心ないです」と答え、笑いを誘っていた。
◆宮舘涼太の告白に反響
この放送を受け、視聴者からは「初めて知った」「衝撃」「びっくり」「さらっとすごいこと言ってる」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】