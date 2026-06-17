この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「shino's channel-主婦の賃貸暮し」が「【100均DIY】ボロボロのベビーチェア、本当に直せる？？」を公開した。娘が長年使い、合皮がボロボロに破れてしまったベビーチェアを、100均アイテムを活用して自力で張り替えるDIYの過程を紹介している。

買い替えも検討したものの、次に生まれてくる子どもにも使いたいという思いから修復を決意。材料には、100円ショップ「ワッツ」で購入した330円の合皮はぎれ（600×1200mm）と、ダイソーのタッカー、木工用ボンドを用意した。

作業は椅子の解体と洗浄からスタート。元々のクマの柄が描かれた生地は剥がすと手間がかかると判断し、そのまま残して上から新しい合皮を被せる方法を採用した。合皮の裁断後は、布地の断面から糸がほつれないようライターで軽く炙って処理する工夫を見せている。

新しい生地でネジ穴が隠れてしまうのを防ぐため、新聞紙で型紙を作って穴の位置を記録する慎重さを見せる一方で、いざ張り替え作業に入ると想定外の事態に直面する。椅子の土台部分が非常に硬く、100均のタッカーでは芯がうまく刺さらなかったのだ。shinoは「やってみて分かることの方が多い」とこぼしつつも、カーブ部分には餃子作りの要領でヒダを作りながらタッカーを打ち込む作戦に出る。さらに、背面部分には娘のランドセルの空き箱を利用して段差を埋め、ボンドとマスキングテープで合皮を密着させて固定するなど、試行錯誤しながら作業を進めた。

苦戦しながらも無事に組み立てが完了し、落ち着いたブラウンの大人っぽい椅子へと生まれ変わった。帰宅した娘も実際に座り「めっちゃ大人っぽい」「イイ気持ち」と大満足の様子だ。愛着のある家具を捨てる前に、アイデアと少しの労力で蘇らせるDIYの楽しさと達成感が伝わる動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:26

ボロボロになったベビーチェアの現状
02:29

100均の合皮はぎれなどDIY準備物の紹介
08:38

硬い素材へのタッカー打ち込みに苦戦
14:50

ボンドとマスキングテープを使った密着固定
16:53

組み立て完了と新しくなった椅子への娘の反応

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